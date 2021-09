Comunicado de la JP: “Ocupas” que han tomado de facto el PJ Nacional, Provincial y local, nos han expulsado en el mes de julio

Desde la Juventud Peronista de Chivilcoy, queremos hacer llegar este comunicado para toda la comunidad, pero fundamentalmente para los compañeros y compañeras del peronismo chivilcoyano.

Para ello es necesario hacer un poco de historia, remontándonos allá por diciembre de 2015. Habiendo perdido en los tres niveles y al renunciar el presidente del PJ local, los jóvenes tuvimos que hacernos cargo económicamente de los gastos internos y mantenimiento de la casa peronista.

Fuimos los jóvenes quienes nos quedamos para que el peronismo vuelva a enamorar, estando presentes en los barrios y localidades rurales, realizando actividades, actos partidarios, conmemoración de efemérides, pero fundamentalmente manteniendo el diálogo con cada compañero y compañera.

Estuvimos siempre trabajando a favor del verdadero peronismo, sin pensar en cargos, ni en dinero, sólo por vocación de servicio y por nuestros ideales.

Llegado el 2019, militamos como siempre con todo nuestro mayor esfuerzo la lista de unidad del “Frente de Todos”.

Creemos haber estado siempre a la altura de las circunstancias, no hace falta hacer un completo racconto de todo lo que hemos hecho por nuestro partido.

Hoy en día “ocupas” que han tomado el PJ Nacional, Provincial y local de facto, nos han expulsado en el mes de julio del corriente año de nuestra sede partidaria por el sólo hecho de expresar nuestra opinión en clara disidencia con la pretendida conducción local del “Frente de Todos”.

Lamentablemente hay personas a las que les molesta que nosotros consideremos a la política como herramienta de transformación de la realidad y no en beneficio personal.

Actualmente hay varios dirigentes y funcionarios de entes nacionales y provinciales que se regalan o se venden por un sueldo o por una mínima cuota de poder.

Los jóvenes estamos dando una gran batalla dentro de nuestro partido contra la corrupción porque parece que ser peronista es solo aspirar a tener un auto o una camioneta de alta gama y pelear por dinero y poder. Nosotros demostramos todo lo contrario como verdaderos peronistas de las 20 verdades, doctrina fundamental del justicialismo ya que creemos que el peronismo es un movimiento político-social y no un frente oportunista para ganar elecciones.

Nosotros no cambiamos, ellos sí.

Es por todo esto que a nivel nacional y provincial decidimos apoyar la lista encabezada por Guillermo Moreno, un peronista de verdad que sostiene en alto las banderas de la justicia social como Perón y Evita nos enseñaron.

A nivel local hemos decidido acompañar a Patricia Mangino, que es precandidata a primer concejal de la lista “Primero Chivilcoy” y es una integrante del Consejo Partidario del PJ local, ocupando el cargo de Secretaria de la Mujer por haber sido electa en el 2017 para ese puesto partidario, en contraposición a quien encabeza la lista por el Frente de Todos, que no sólo no pertenece al PJ sino que es referente del Partido “Frente Renovador” y que, además, cobra un sueldo del Municipio y del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, conducido políticamente por quien ni siquiera conoce nuestra ciudad y debe valerse de un GPS para recorrerla.

Somos diferentes, no nos compra nadie, no nos vendemos, no jugamos ninguna aventura, no vamos por una lucha estéril, somos la Gloriosa JP, la que desde 1957 viene poniendo el cuerpo contra la oligarquía que hoy está dentro de nuestro partido.