CICOP exige el pago de aumento salarial del 22% y la incorporación de trabajadores a Planta Permanente

Cómo gremio representante de todos los trabajadores de la salud denunciamos nuevamente el incumplimiento por parte del poder ejecutivo, por el pago de aumento de salario a profesionales de la salud que pertenecen a contratos especiales del Programa Médicos Comunitarios. Situación que se repite año tras año desde el 2015 agravada por la crisis socioeconómica que atraviesa el país.

Como en otras oportunidades ya hemos pronunciado públicamente que los profesionales de la salud desarrollan sus tareas de prevención, promoción y asistencia desde el Programa Nacional Médicos Comunitarios (PMC) en cada Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Siendo cada uno de los profesionales parte fundamental en el primer nivel de atención. Este espacio es el primer encuentro con la salud de la comunidad, lugar que permite tener un vínculo más personalizado con la familia y propicia un trabajo interdisciplinario desde el fortalecimiento de los factores positivos para evitar que la enfermedad aparezca.

Hace más de 10 años de la existencia de este programa, hace 4 años consecutivos que realizamos los reclamos a quienes corresponde para obtener el aumento de sueldo, como también, la absorción gradual de los profesionales, teniendo un criterio claro con la que se va a realizar ésta. Hace 3 años que el PMC se va desfinanciando un 20% anual, para que en diciembre del año 2020 desaparezca. Es por esto que, si el gobierno municipal no toma la decisión de ingresar a planta permanente a los 38 profesionales de la salud, todos quedarán sin trabajo y la Atención Primaria de la Salud (APS) de Chivilcoy será vaciada en su mayoría.

Hemos realizado infinitas reuniones con el Sr. Intendente, secretario de Gobierno, secretario de Hacienda, secretario de Salud, directora de APS, y siempre recibimos la misma respuesta: que se dará solución a estos reclamos en los próximos días, meses o años.

La incertidumbre es eterna, seguimos esperando que se concreten dichas promesas. Los profesionales de la salud siguen prestando su servicio porque creen que el derecho a la salud es prioritario, aunque las condiciones para lograrlo no estén dadas.

Si la idea del ejecutivo es la misma debe asegurar el derecho de los trabajadores de la salud a un trabajo y remuneración digna. La salud es pública y es el estado municipal quien debe garantizar su acceso a toda la población, así como el pago del salario acorde a la inflación actual de los profesionales.

No queremos escuchar más respuestas como: “los trabajadores de la salud deben agradecer que el intendente les paga el sueldo”, “si nación cierra el programa y no gira más dinero no sabemos si podemos sostener el pago”.

Queremos respuestas claras: ¿Se asegurará la continuidad de la atención primaria de la salud en la ciudad?, ¿Cuál es el destino de los 38 profesionales de la salud altamente capacitados y formados que se quedarían sin trabajo?

EXIGIMOS:

• Cumplimiento del pago del aumento de salario del 22% prometido por el gabinete y el sr intendente, a profesionales del PMC, acordados en paritarias.

• Ingreso a planta de los trabajadores de la salud del PMC.

• Cumplimiento efectivo de la promesa del sr. intendente y su gabinete de ingresar a 7 de ellos por año, que aún no se efectuó en el corriente.

CICOP. ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE CHIVILCOY