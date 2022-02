Britos y De Lillo: Aclaraciones sobre el Hospital, acceso al Parque Industrial y obras pendientes, entre otros temas

En primer lugar, sobre el Hospital Municipal, el jefe comunal informó: «Estuvimos reunidos, junto al secretario de Hacienda y el director del Hospital, con todos los jefes de servicio y hemos llegado a un acuerdo sobre las guardias pasivas; ahora solo queda cerrar las guardias activas, pero está todo encaminado».

Y agregó: «Aclaro que no me he reunido con representantes del gremio CICOP en lo que va de este año. Por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo, pero no lo he hecho hasta el momento».

Por otro lado, sostuvo, en torno a una publicación: “Fernando Ucci, quien recientemente fue designado como el nuevo gerente operativo de EMTUPSE, no renunció hace tres al mismo cargo, sino que en ese momento, en el 2020 después de la campaña y al inicio de la nueva gestión estaba al frente del área de Servicios Públicos y Disposición Final de Residuos, de donde se fue tras un arduo trabajo que le tocó hacer».

«Durante su gestión en EMTUPSE hizo un excelente trabajo e incluso generó grandes ahorros para el Municipio», remarcó.

Sobre la obra pendiente de construcción del nuevo acceso al Parque Industrial, el intendente explicó: «Ayer hablé nuevamente con la administradora, Natalia Barbieri, a quien le reiteré que desde mayo pasado Hormigonera Chivilcoy tiene adjudicada la obra, pero hasta ahora no llegó el anticipo de Vialidad Nacional para iniciarla».

“La buena noticia hasta el momento es que si se le redeterminó el precio por el valor actual, que es algo importante», añadió.

Y destacó: «Todos los actores están al tanto de la situación, pero lo claro es que no hay ningún atraso por parte del Municipio, nosotros hicimos nuestra parte. Falta que lleguen los fondos para lo que seguiremos gestionando y esperamos que se revuelva lo antes posible”.

A continuación, respecto a las distintas obras, el jefe comunal indicó: «Esperamos que el próximo lunes se reinicie el acceso a Gorostiaga. Una vez que se finalice éste, está misma empresa se debe trasladar al B° Antártida Argentina. Por otro lado, ya están las máquinas para empezar el asfalto en el B° Gris».

«En este mismo sentido, ya estamos generando los proyectos para hacer con el FIM 2022, que son 124 millones de pesos» -continuó- y añadió que “en estos días se abre la licitación para las luminarias LED hasta la calle 28, atrás de las avenidas Urquiza y 3 de febrero, completando así las dos primeras cuadras de toda la extensión de la segunda circunvalación».

Por último, el secretario de Hacienda, Eduardo De Lillo, analizando la situación, sobre los atrasos en la llegada de los fondos para las obras, dijo: «Esto es consecuencia de una situación compleja que está atravesando el país, no se trata de atribuir culpas ni a Provincia ni a Nación, tampoco es falta de gestión, hay que entender lo que nos toca

