Britos se refirió a las nuevas actividades que estarán permitidas a partir de la fecha

En otro orden, el intendente se refirió a la habilitación de nuevas actividades, que estarán permitidas a partir de la fecha e informó: “Ayer trabajamos durante todo el día por las canchas del fútbol 5 y de las cinco canchas semicerradas que tiene Chivilcoy, habilitamos tres”.

“Además, hemos decidido habilitar el entrenamiento de los clubes solamente en los campos de deportes. Está prohibido la apertura de los clubes para cualquier otra actividad. Si se cumplen los protocolos no hay riesgo de que entrenen en el campo de deportes”, continuó.

Y remarcó: “Quiero aclararles a los vecinos que todos los que vayan a hacer deportes tienen la posibilidad de utilizar el baño en caso de urgencias y pueden adquirir bebidas. Lo que no pueden hacer es quedarse ahí después del partido, no se pueden utilizar los vestuarios, ni los salones de uso común o las instalaciones para otra actividad”.

En cuanto a otras habilitaciones, detalló: “Estamos permitiendo que los comerciantes trabajen después de 8 meses sin poder hacerlo. Criticar por criticar hoy no le sirve a nadie. No me molesta que me critiquen a mí, me molesta que confundan lo que explicamos. También, los comercios podrán abrir a partir de hoy hasta las 21 horas”.



“Vamos a habilitar a los restaurantes que puedan cerrar a la 1 de la mañana con la prohibición de que se ingrese después de las 00 horas. En los bares nadie puede ingresar después de las 00 horas. A esa hora se cierra la puerta y se retiran a la 1 los que ya estaban adentro”.

Finalmente, el jefe comunal manifestó que “los espacios públicos los hemos habilitado desde el municipio como prueba piloto, y le hemos pedido a la gente que evite lo que sabemos que nos puede contagiar, que lo hemos aprendido en estos ocho meses”.