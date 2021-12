Britos entregó un reconocimiento al atleta Tomás Vega, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos

El intendente Guillermo Britos recibió al atleta Tomás Vega, quien obtuvo el pasado sábado la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior 2021 en Cali, Colombia, al llegar a Chivilcoy acompañado por una caravana de vecinos.

El joven chivilcoyano compitió en los 3000 metoros con obstáculos logrando el 3° puesto, mientras que podio lo completaron Julio Palomino de Perú en el primer puesto y César Gómez Ponce de México en segundo lugar.

En la vereda del Palacio Municipal, el jefe comunal le entregó un reconocimiento por este logro obtenido en Cali y lo felicitó por seguir representado a nuestra ciudad tan bien tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, Tomás emocionado por el recibimiento al llegar a Chivilcoy, expresó su alegría por el resultado que obtuvo.

“Estoy muy feliz por toda la gente que me vino a recibir, porque no me lo esperaba. Estoy muy contento de darle esta alegría a la ciudad y espero poder seguir de esta manera, para alegrar no sólo a Chivilcoy, sino también al Círculo de Atletas, y por supuesto, a toda la Argentina”, expresó.

Y agregó: “En Colombia todo el tiempo sentí el apoyo de la gente, eso es muy lindo porque te hace sentir bien y querido”.

En cuanto a la competencia, explicó: “Los resultados fueron lo que previa, los dos atletas que salieron en los primeros puestos tenían mejor marca que yo; de todas maneras, quede cerca, ya que me sacaron siete segundos, pero más allá de todo, no podía creer el hecho de salir tercero.

“En los últimos 100 metros miré para atrás y me parecía increíble; al cruzar la línea casi lloré de felicidad. Me llena de orgullo poder representar a mi ciudad y a mi país”, enfatizó Vega.