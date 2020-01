Britos: “El gobernador nos atendió muy bien. Fue una reunión cordial, amena y muy positiva”

Así lo manifestó tras la reunión que mantuvieron en La Plata, junto con otros intendentes de la oposición, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El motivo de la reunión fue responder a un encuentro promovido por el Gobernador a fin de destrabar el tratamiento de la Ley Impositiva.

Tras el cónclave, Britos dio detalles: “El gobernador nos atendió muy bien. Fue una reunión cordial, amena y muy positiva. Durante el encuentro consensuamos trabajar en conjunto a futuro. Nosotros, desde nuestro lugar, con el fin de poder fortalecer a nuestros municipios, vamos a darle el apoyo que necesite al gobernador en la Provincia”, sostuvo.

En este sentido, adelantó que “nosotros vamos a apoyar lo que necesite para la Provincia siempre y cuando no sea en perjuicio para los bonaerenses. Los intendentes necesitamos que se apruebe la Ley fiscal e Impositiva porque si no, no hay aumento de coparticipación ni hay fondos para realizar obras en los municipios”.