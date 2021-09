Britos brindó aclaraciones respecto a las viviendas del Plan Federal no finalizadas por el gobierno de la Nación

En primer lugar, en relación a una marcha convocada para el viernes al mediodía en el Municipio para pedir viviendas, el jefe comunal sostuvo: “Ya todos sabemos que las viviendas del Plan Federal pertenecen a Nación y desde allí se deben finalizar”.

“Como es de público conocimiento, en junio, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, recibió a dos concejales, prometiendo finalizar estás viviendas y el Complejo Federación”, señaló.

En lo que corresponde al Municipio, aclaró que “desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ya se ha enviado toda la documentación necesaria”.

Y fue enfático al decir que “las viviendas cuando sean finalizadas por el gobierno nacional se entregarán a quien corresponda de acuerdo al listado, y no por presiones que se intenten ejercer”.

“Hay que respetar el listado de familias que se han anotado desde la época que era intendente Jorge Juancorena”, expresó.

Para finalizar, el mandatario exclamó: “Yo como intendente no voy a hacer nada que no me corresponda y no voy a exceder mis facultades, y tampoco voy a mentir sobre ciertas situaciones como han hecho otros. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice”.

RECLAMO DEL ÁREA DE SALUD

Por otro lado, respecto a un reclamo de un tema de salud que circuló en redes sociales, el jefe comunal consignó que “el bebé ya tiene el insumo que necesita para su operación y su pediatra ya lo sabe”.

“Se entiende la desesperación de los padres, pero para contactarse conmigo se deben comunicar por medios oficiales o acercarse al Municipio, ya que si alguien pública que necesita algo por una página de clasificados es difícil que nos enteremos y que tengamos certezas del caso “, sostuvo.

Para cerrar, indicó: “De todas formas, temas como éste se solucionan rápidamente en Desarrollo Social o en el área de Servicio Social del Hospital Municipal, como se hizo en este caso, que es a dónde deben recurrir”.