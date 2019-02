Autores desconocidos provocaron daños en la Parroquia de Moquehuá

MOQUEHUÁ

En el día de ayer tras haberse tomado conocimiento en redes sociales (Facebook) a cerca de un ilícito que se había perpetrado en la Parroquia San José de la localidad de Moquehuá, se comisiona a personal policial al lugar con fines de iniciar de oficio las actuaciones policiales.

Comisaría de Moquehuá

En el lugar se logra entrevistar, y en forma posterior recibir declaración testimonial a religiosa que se domicilia allí. MARÍA LUJÁN ALDERETE (48), cumple funciones en la iglesia desde hace 8 años, a quien, tras consultarle por el hecho publicado en red social Facebook, la misma manifestó que se enteró también de lo sucedido por la misma vía; aclarando que lo único que había sucedido era la rotura de 3 maderas de un postigo de una de las ventanas del frente de la Parroquia.

No obstante lo relatado, los malvivientes no ingresaron en ningún momento a la Parroquia, porque todas la ventanas se encuentran cerradas por dentro con pasadores, no existiendo faltante de ningún objeto de valor del interior de la iglesia.

Ventana dañada

Se instruyen actuaciones judiciales caratuladas “DAÑO”, con Intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 del Departamento Judicial Mercedes.