ABSA informa que realizará trabajos de mantenimiento en la red cloacal de Chivilcoy

Operarios de ABSA realizan tareas de desobstrucción y mantenimiento sobre la red cloacal en Chivilcoy.

Las acciones se centralizan sobre Avenida 22 de octubre y calle 78. El personal de la empresa es asistido en primera instancia con un camión Hidro Jet y luego de analizar el estado general del colector, no se descartan maniobras con equipos Vactor u otras intervenciones en la red, con el fin de solucionar los desbordes que se registran en las inmediaciones del Barrio Blanco y evitar futuros inconvenientes.

Recomendaciones para un buen uso de la red cloacal

El correcto funcionamiento de la red cloacal requiere tanto del mantenimiento y la atención de la empresa como del compromiso de los usuarios, cuidando la red y conociendo más sobre la misma.

Consejos sobre la red cloacal:

• No desechar en el sistema de desagües, elementos sólidos que perturben el funcionamiento de las instalaciones.

• No arrojar trapos, pañales, algodones, bolsas, preservativos; envases plásticos en general o de cartón; productos solidificados como aceites, lubricantes y pinturas; materiales no biodegradables a corto plazo como maderas y cartones; colillas de cigarrillos; medicamentos vencidos.

• No conectar el sistema de desagote pluvial a la red cloacal.

Recordamos que las conexiones están diseñadas y construidas para permitir solamente el paso de líquidos o disposiciones excretas. Los productos de origen industrial generan ácido y dañan gravemente las cañerías.

ABSA lleva a adelante tareas diarias de optimización y mantenimiento en las redes de agua y cloacas en las localidades de la concesión en la provincia de Buenos Aires.