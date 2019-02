A LLORAR A LA LLORERÍA …. ¡¡¡¡¡VUELVAN!!!!!

PUBLICACIÓN PEDIDA

La calle es un polvorín. La argentina tenía garantizado QUE TODOS LOS ARGENTINOS TUVIERAN UN PLATO DE COMIDA.

La argentina tenía garantizado QUE TODOS LOS ARGENTINOS TUVIERAN UN PLATO DE COMIDA. Y lo decía el respetable, super respetable JUAN CARR… parece poco para este país rico …. parece mucho frente al 38% de pobres que hoy incluyen a jubilados …. desocupados …. trabajadores poco calificados …. emprendedores …. niños …. todos.

La cosa son esos miles que votaron a Macri y hoy se arrepienten de plano.

Es un hecho triste, está claro, pero la realidad les pego una trompada bárbara…. montones de docentes votaron a Macri …. empleados de programas del Estado votaron a Macri …. en SanCor y Paquetá votaron a Macri ….. los comerciantes votaron a Macri …. los policías votaron a Macri. … sectores de la economía popular votaron a Macri …. en las economías regionales votaron a Macri … camioneros …. metalmecánicos …. profesionales de clase media.

EL 51%, en la mitad hay de todo …. LA MITAD VOTO A MACRI ….

Esos sectores enumerados y tantísimos otros hoy sufren un BRUTAL AJUSTE, QUE, EN ALGUNOS CASOS, FUE TAN BÁRBARO QUE LE SACÓ LA COMIDA DE LA BOCA A LA GENTE….

Aclaro, NO ESTOY ECHANDO CULPAS, NI PRETENDO DISCUTIR PORQUE VOTARON ASÍ …. dentro de ese 51%, otra vez, hay de todo!!!! ES LA GRIETA …. que, aunque muchos se hagan lo boludos …. ES REAL Y EXISTE DESDE LA FUNDACIÓN MISMA DE LA PATRIA … TIENE CIENTOS DE MUERTOS EN GUERRAS CIVILES …. y es fácil verlo.

LOS INDEPENDENTISTAS ENFRENTADOS CON LOS SUBDITOS DE ESPAÑA … EL INTERIOR CONTRA LA ADUANA EN BS.AS. …. UNITARIOS Y FEDERALES. CONSERVADORES Y RESTAURADORES ….. RADICALES CONTRA CONSERVADORES …. CONSERVADORES CONTRA SOCIALISTAS …. PERÓN CONTRA EL RESTO. …. LIBERTADORES CONTRA PERONISTAS. … PROGRESISTAS CONTRA CONSERVADORES …. SOCIALISTAS CONTRA LOS MILICIOS …. DEMÓCRATAS CONTRA FASCISTAS …. MENEMISTAS CONTRA RADICALES. RADICALES CONTRA MENEMISTAS …. RADICALES CONTRA EL PUEBLO …. PERONISTAS CONTRA MACRI …. es escueto, azaroso y caprichoso …. pero describe una idea. 50 CONTRA 50 ….

POR MÁS DE 200 AÑOS VENIMOS 50 Y 50 DISCUTIENDO LA MISMA COSA, y, si se me permite otro reduccionismo histórico … SE REDUCE ASÍ: O ES PARA UNOS POCOS Y EL RESTO SE REPARTE LO QUE QUEDA COMO PUEDE Y QUE SE JODA …. O LA REPARTIMOS UN POCO MEJOR ENTRE TODOS . . …. SIMPLE Y CLARO.

¿Que votará ese macrista golpeado por la crisis? Ese que circunstancialmente se pone de un lado, el 54% de CFK …. o del otro …. ¿¿¿El 51% de Macri …???

HAY QUE REFLEXIONAR. TIENEN QUE REFLEXIONAR.

LA MITAD DE “TODOS” QUIERE QUE SE VAYA MACRI, O CASI …Y LA OTRA MITAD DE “TODOS” QUIERE QUE SIGA MACRI …. O CASI.

ESE CASI, CUATRO PUNTOS EN UN LADO O EN EL OTRO…. DEFINIRÁ TODO…. TODO.

Creo que el ballotage vino a solucionar la desaparición de los partidos políticos y define elecciones donde en principio la definen entre tres, uno queda afuera y dos a la final …. montones de países tienen presidentes que sacaron real un 35% de votos …. y accedieron a un ballotage …. es también por la baja calidad de los candidatos y la confusión del electorado frente a candidatos que saltan de un lado a otro y más que en un conjunto de ideas, LOS POLITICOS representan una marca, ellos mismos, que adquieren a medida que se hacen conocidos y saben rosquear bien. Ahí ya son una marca. Un producto. Acumulan años en la política y con eso se venden.

Como los jugadores de fútbol …. claro, ¿viste que antes había pasión y jugaban años en un club? Ahora no, son profesionales y venden sus servicios a quien mejores ofertas les hacen. Eso van a hacer ahora montones de diputados, senadores, gobernadores, concejales, punteros territoriales, economistas y lobistas.

AHORA TODOS EMPIEZAN UNA ESPECIE DE DANZA DE APAREAMIENTO y llegan las ofertas de “SUMARTE A NUESTRO ESPACIO” …. Los viejos de la política conocen bien esa danza de apareamiento. ADEMÁS, EL BALLOTAGE, AL VOTANTE QUE NO ESTÁ DECIDIDO O NO HUBIERA VOTADO A LOS DOS QUE LLEGARON A LA FINAL, LO OBLIGA A VOTAR …. ESTE O ESTE, TE GUSTE O NO. PORQUE SACARON POCOS VOTOS Y TENEMOS QUE LEGITIMAR A UNO DE LOS DOS …. pero probablemente llegaremos al ballotage, que me guste a mi o no, existe.

ESCRIBÍ TODO ESTO PARA HABLARTE A VOS QUE VOTASTE A MACRI. REFLEXIONÁ. LA ESTÁS PASANDO MAL. VOS. TUS VIEJOS …TUS HIJOS. TUS AMIGOS. VIVÍS EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE DE SI LLEGÁS O NO …. Y AVECES TE FALTA UN PLATO DE CARNE …O UN LÁCTEO, ASÍ, COSAS COMUNES Y SIMPLES QUE ANTES TENÍAS …. YO SE QUE HAY UN 54% QUE ALGUNA VEZ TUVIMOS.

VUELVAN DE ESTE LADO UNA VEZ MÁS EN LA HISTORIA. LEJOS DE LA ADUANA DE BS.AS. DE ESTE LADO. LEJOS DE LOS UNITARIOS …. DE ESTE LADO … LEJOS DE LOS CONSERVADORES …… DE ESTE LADO …. LEJOS DE LOS HIJOS DE ESPAÑA … DE ESTE LADO …. ALGUNA VEZ VINISTE ACÁ Y VIVÍAS MEJOR, CON OTROS VALORES.

VUELVAN. SON UNOS POCOS, UN PUÑADO. ¡¡¡¡¡¡REFLEXIONEN!!!!!! VUELVAN …… POR SU CALIDAD DE VIDA…. JUNTEMOS NOSOTROS EL 51%. Y QUE VUELVA A HABER UN PLATO DE COMIDA EN LA MESA DE TODOS LOS ARGENTINOS …… OTRA VEZ.

Leo Cravero