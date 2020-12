7D: Nueva convocatoria de los “Vecinos autoconvocados”

La concentración está pactada para las 17 horas, en el Monumento a los Fundadores. Se pide que se asista con barbijo y se cumpla el distanciamiento social.

Este lunes a las 17 horas un grupo de “Vecinos autoconvocados” llamó a la realización de una nueva marcha para reclamar en contra de varias medidas del gobierno nacional, bajo la consigna #7D. La concentración se hará en el Monumento a los Fundadores ubicado en la Plaza Principal, con invitación abierta a toda la comunidad.

Los puntos que reclaman se detallan a continuación:

• Tenemos un presidente que se contradice en un mismo párrafo.

• Una vicepresidente que solo está concentrada en implosionar la justicia para no ir a la cárcel.

• Un gobernador que se jacta de no haber leído un libro en toda su carrera.

• Un jefe de gabinete que no nos considera Pueblo.

• Una ministra de Seguridad que no está a la altura de la inseguridad que se vive.

Por último, los organizadores cuestionan, ¿no es necesario que salgamos a pedir coherencia?