7 de septiembre “Día provincial de la Concientización sobre el Autismo en Buenos Aires”

El 2005 se sanciona la Ley 13522 que establece dicha fecha como el día del Autismo y el Trastorno Generalizado del Desarrollo en apoyo a la lucha incansable de la provincia para dar curso a un proyecto de Ley que contemple las necesidades y derechos de las personas dentro del espectro autista.

Muchos fueron los años para que un 10 de mayo del 2018 nuestra provincia consiguiera la adhesión a la Ley Nacional Integral de Autismo 27043 y de esta manera poder garantizar la detección temprana, la capacitación a profesionales de la educación y salud, diagnóstico y tratamientos gratuitos, estadísticas locales, inclusión escolar e inserción laboral, etc.

¿Qué es el autismo?

El TEA (Trastornos del Espectro Autista), según el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) es un trastorno del Neurodesarrollo en la que se observan:

• Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social.

• Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses.

El crecimiento de esta condición a nivel mundial es muy significativo alcanzando según estadísticas a 1 de cada 59 niños en EEUU. Si bien la Argentina no posee estadísticas se calcula que se cumplen estas mismas tasas de incidencia.

El Autismo ES un trastorno permanente y muy heterogéneo.

El Autismo NO es una enfermedad.

El Autismo NO está generado por un problema de apego o de vínculo, con la madre/padre.

El Autismo NO es un trastorno emocional.

El Autismo NO está necesariamente asociado a una discapacidad intelectual.

Es por este motivo, y ante el pedido de reglamentación total de la Ley Nacional y la ahora Ley Provincial 15035, que hacemos llegar la invitación a la Jornada organizada por “TGD padres TEA” y los Nodos de la Provincia de Buenos Aires que conforman la red (“AZUL, a su lado” es nodo local de dicha Red Federal). La jornada será de 16:00 a 20:00 y será transmitida desde el Facebook de “TGD padres TEA. Red Federal” y retransmitida en la página de todos Nodos de la provincia.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

“AZUL, a su lado”

Familias con Trastornos del Espectro Autista de Chivilcoy