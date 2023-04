2 de abril, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

Sobre Autismo hablar siempre, pero hacer es urgente.

Durante este mes, habrá actos en todo el país, conmemorando el día 2 de abril: “Día Mundial y Nacional de la Concientización sobre el Autismo”. Un aumento significativo en la prevalencia de autismo debe poner en alerta a toda la sociedad.

¿Sabías que 1 de cada 36 personas tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista)?

Este es el último dato publicado en el último informe realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Estos hallazgos se basan en datos de vigilancia realizados en comunidades que participan en la Red de Monitoreo de Autismo y Discapacidades del Desarrollo. Si bien nuestro país no posee estadísticas certeras, se calcula que se cumplen tasas de incidencia similares a la de estos estudios, por eso debemos estar muy alertas.

¿De qué hablamos cuando decimos autismo?

Hablamos de un Trastorno del Neurodesarrollo, de base biológica, que dura toda la vida. Observando, en algunas personas, deficiencias en la comunicación social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. No es una enfermedad, no es un trastorno emocional y no necesariamente está asociado a una incapacidad intelectual.

Las principales señales de alertas, antes del diagnóstico, son: la falta de sonrisa social, no poder mirar a los ojos, tener retraso en la adquisición del lenguaje o perder el lenguaje adquirido, no señalar para mostrar o compartir interés, no responder al nombre, la falta de juego simbólico, reacciones inesperadas frente a estímulos sensoriales, tener intensos y/o violentos berrinches, entre otras.

La detección temprana mejora considerablemente el pronóstico. Permitiendo implementar medidas que ayudan a la persona a recuperar la trayectoria esperada de su desarrollo o bien optimizar sus capacidades.

Involúcrate, participa, hacer es urgente

Es por eso que las familias con TEA de Chivilcoy que conforman “AZUL, a su lado” te invitan a viajar este domingo al Acto Central, a realizarse a partir de las 14 horas, en Plaza Mayo de CABA

Este gran evento se realiza gracias al esfuerzo y gestión de TGDpadresTEA Red Federal. Organización de familias con representación en todo el país (independientes, autoconvocadas y sin fines de lucro) que desde hace dieciséis años trabajan promoviendo acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.