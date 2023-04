Visita de la presidenta de la Unión internacional de abogados

Participaron del evento los abogados Leandro Vero, Horacio Vero y la Dra. Camila Maranessi.

Días pasados, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en su sede de avenida de Mayo 651 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., recibió la visita de la Dra. Urquiola Mariana de Palacio, Presidenta de la Unión Internacional de Abogados (U.I.A.) en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo del Comité Nacional Argentino de dicha institución.

La recepción de la máxima autoridad de la U.I.A. estuvo a cargo del presidente de FACA, Dr. José Luis Lassalle, a quien acompañaron el Presidente de la Unión Iberoamericana de Abogados (UIBA) y Presidente del Comité Nacional, Dr. Carlos Andreucci, el Presidente de los Colegios y Ordenes de Abogados del Mercosur (COADEM), Dr. Ricardo de Felipe, el Presidente del Colegio de Abogados de la Pcia. de Bs. As., Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, el presidente de la Caja de la Abogacía de la Pcia. de Bs. As., Dr. Daniel Burke, otras autoridades e invitados especiales, entre ellos, los abogados de nuestra ciudad, Leandro Vero, en su carácter de presidente de la Comisión de la Abogacía Joven de la Pcia. de Bs. As., Horacio Vero, en su carácter de exsecretario y exvicepresidente segundo de FACA y actual delegado a dicha institución por el Colegio de Abogados de Mercedes y la Dra. Camila Maranessi, en su carácter de integrante de la Comisión de Jóvenes Abogados de FACA.

Precisamente, Horacio Vero entregó a la ilustre visitante un ejemplar de sus libros “El orgullo de ser abogado” y “Cien años de libertad”, vinculados al ejercicio de la abogacía y al centenario de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Durante el encuentro hizo uso de la palabra la Dra. Urquiola Mariana de Palacio (de nacionalidad española) quien luego de agradecer la cálida bienvenida, se refirió a distintos aspectos de la actualidad del ejercicio profesional en diversos países del mundo y a la labor que desarrolla la institución que preside. Finalmente, el Comité Nacional se abocó al tratamiento del Orden del día, destacándose los preparativos del temario para el próximo Congreso Internacional de U.I.A. a celebrarse en Roma (Italia), del 25 al 28 de octubre del año en curso.