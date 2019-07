[VIDEO] Vidal en Chivilcoy: “Hemos trabajado mucho por esta ciudad”. Destacó obras de asfalto y cloacas

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo presente en Chivilcoy, visitando el molino Pronexo SRL, ubicado en el Parque Industrial, en el marco de una recorrida de campaña por la zona, que luego la llevó a General Arenales y más tarde a Junín.

Foto: Prensa Lourdes Zaccardi

En esta visita la acompañaron la candidata a intendente de la ciudad por “Juntos por el Cambio”, Lourdes Zaccardi, funcionarios provinciales y candidatos de la 4º sección.

En este marco, la gobernadora expresó: “Estoy feliz de estar nuevamente en Chivilcoy y poder ver como este molino se pone de pie nuevamente gracias al esfuerzo de bonaerenses, creando así veinticinco puestos de trabajo”.

“Trabajamos todos los días para que la Provincia crezca, y se generen nuevas fuentes de empleo, teniendo en cuenta de que el Estado colabora, porque esta empresa también se sostiene gracias a los créditos y descuentos de cheques al 29% del Banco Provincia”, subrayó.

Asimismo, agregó: “Además estos paquetes de harina que se producen aquí forman parte de los productos esenciales que dispone el Gobierno en las góndolas, como la leche que produce AdecoAgro, que también tiene planta en esta ciudad”.

En este sentido la gobernadora remarcó la importancia del acuerdo con la Unión Europea, “ya que cuando sea oficializado todos estos productos podrán ser exportados a Europa, lo cual permitirá un gran crecimiento para todas estas empresas”.

Con relación a Chivilcoy, Vidal indicó: “Hemos trabajado mucho por esta ciudad, sin ir más lejos vine por la Ruta Nº 5, en donde ya finalizamos el tramo hasta Luján, y seguiremos trabajando, como así también mejoramos los accesos y la ruta Nº 30”.

Foto: Prensa Lourdes Zaccardi

“Sumado a todos los fondos provinciales que se han destinados a obras como el asfalto para muchas calles de la ciudad, la puesta en valor de la ex Clínica del Carmen, los desagües cloacales en el Barrio Sur, y las 220 viviendas que está haciendo Mauricio”, agregó.

Del mismo modo, destacó: “Otra obra muy importante que es un orgullo para nosotros, es el dragado de la Cuenca del Salado, la cual debería haber estado finalizada en el 2011, para evitar inundaciones, y hoy está plenamente en ejecución”.

“Este es un trabajo en conjunto entre Provincia y Nación, que le permitirá a los bonaerenses recuperar un millón de hectáreas para producir y sumar más ganado”, puntualizó.

Respecto a la campaña política de cara a las próximas elecciones, Vidal sostuvo que “uno tiene que seguir siendo la misma persona en campaña o fuera de ella”: “La campaña se trata de hablar de lo que se hizo y de las propuestas. El otro es un adversario, la descalificación, el maltrato, el involucrarse en la intimidad, no es algo que sirve”.

“Yo voy a contarles lo que hicimos, y de asumir tanto lo que falta como las equivocaciones, apuntando a seguir trabajando, que fue siempre mi camino”, ahondó.

Sobre su interés por ser Presidenta de la Nación, la actual gobernadora bonaerense respondió que “hoy no está en mi cabeza, mi compromiso con los bonaerenses”: “Yo les prometí el 1 de marzo de 2016 que me iba a quedar en la Provincia, y no voy a hacer como hizo siempre la mala política en campaña que es ir en búsqueda de los votos de los bonaerenses sin conocerlos”.

En este sentido, Vidal enfatizó: “Me voy a quedar acá a pelear por ellos, porque lo mejor que me puede pasar cada día cuando me levanto es defenderlos y trabajar para ellos”.

Por último, exclamó: “Desde que soy gobernadora, tengo tres hijos y la Provincia, así que el mismo amor que les doy a ellos se los doy a los bonaerenses”.

