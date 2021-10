[Video] Sebastián García: «Nosotros estamos acá por amor, militamos de corazón y esa es la verdadera lealtad»

Así se manifestó el presidente de la Juventud Peronista en la inauguración de la nueva Unidad Básica, apuntando contra la conducción del Frente de Todos local.

Se llevó a cabo la inauguración de la unidad básica de la Juventud Peronista en la avenida Calixto Calderón 103, en el marco del Día de la Lealtad, denominada 17 de octubre.

En primer lugar, Sebastián García, presidente de la JP, expresó recordando el origen de esta fecha: «Aquel 17 de octubre de 1945 el pueblo unido y organizado pidió la liberación del entonces Coronel Juan Domingo Perón, quien estando en la Secretaria de Trabajo en dos años logró muchísimas cosas, que no es necesario enumerar».

«Fue así como comenzó la historia del movimiento nacional Peronista», sentenció.

Seguidamente, remarcó: «Nosotros aquí estamos a favor de la lealtad hacía el pueblo, no hacía un dirigente y menos hacia un contrato. Los que estamos aquí no vinimos por un choripán, ni por intereses particulares, vinimos por nuestra pasión, por lo que trabajamos todos los días».

«Le agradezco a todos los movimientos sociales y a todos los que están presentes acá», agregó.

Y sostuvo: «Porque nosotros somos peronistas, más allá de lo que digan esos que nos echaron de la sede de la avenida Sarmiento, solo porque queríamos dar debates, queríamos lograr consensos».

«Pero está demostrado que los peronistas no los acompañan, porque no los han votado. El movimiento peronista está en todos lados, en todos los sectores, no está atrincherado en cuatro paredes», apuntó contra el Frente de Todos local.

En tanto que denunció: «Con esa gente es imposible. De hecho, el presidente actual ni siquiera está afiliado al Partido Justicialista, con eso vemos qué clase de dirigentes tenemos y cómo se venden por un cargo».

A la vez que indicó: «Nosotros estamos acá por amor, militamos de corazón y esa es la verdadera lealtad que tenemos que tener hacía el pueblo chivilcoyano y hacia toda la Argentina».

«Reivindico mucho que tengamos está sede, después de todo lo que pasamos. Porque nosotros no tenemos precio, a diferencia de los que están allá. Vamos a volver y vamos a luchar por tener en la Presidencia a alguien que esté afiliado», exclamó García.

MYRIAN CARBALLO

Por su parte, la referente de la CCC local, Myrian Carballo, quien también se dirigió a los presentes, manifestó:

«Estamos acá conmemorando 76 años de algo que marcó un hito, un pueblo que salió a la calle en defensa de un dirigente, que no es menor».

A continuación, respecto a lo que sucede a nivel local, analizó: “La CCC siempre ha respetado a los compañeros peronistas y viendo todo este recorrido, qué bronca da ver la desigualdad y la expulsión que sufrieron quienes bancaron los trapos en el Partido Peronista”.

«Nosotros también nos fuimos del Frente de Todos en el 2019, y con el correr del tiempo todos se fueron yendo, porque sólo se trabaja para una persona, no para el movimiento», aseguró.

Más tarde, Carballo enfatizó: «Nosotros entendemos que con la unidad de todas las masas y de todo el campo popular se va a salir adelante y se va a conseguir una vida digna».

Para cerrar, dejó en claro que están encolumnados con el Partido Vecinalista Primero Chivilcoy, del actual jefe comunal.

«Estamos cobijados en Primero Chivilcoy y el 14 de noviembre vamos a reventar las urnas», exclamó, agregó que «ese mismo día vamos a salir a festejar, todos juntos, bancando y reivindicando a la gestión que encabeza el intendente Guillermo Britos».

[VIDEO]