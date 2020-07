[VIDEO] Se suscitó una fuerte polémica entre el intendente Britos e integrantes del Frente de Todos

En conferencia de prensa, este martes por la mañana, el intendente Guillermo Britos, brindó sus aclaraciones tras la polémica que se generó el lunes por la noche tras un Tweet que publicó, destacando la labor de la médica Patricia Magino.

En principio, comenzó diciendo: “Ha habido mucha mala intención de un sector, y espero que del resto sólo mala interpretación, hasta algunos compararon mis dichos con los del intendente de José. C. Paz”.

Seguidamente, aclaró: “Yo no fui sacado de contexto, yo dije lo que dije y me hago cargo de eso”.

En este marco, relató: “Ayer hubo una reunión entre algunos concejales y un gremio provincial, que debería defender la salud pública, en la cual uno de los ediles quien también es profesional de la salud, dijo que, recorriendo los diferentes servicios del Hospital, le decían que no había insumos”.

“La persona que dijo esto, es el Dr. Laurito, que no fue más a cubrir su guardia al Hospital desde el inicio de la pandemia”, remarcó.

Y agregó: “Esto es falso, y lo saben todos los chivilcoyanos, y todos los profesionales de la salud que allí trabajan y actúan de buena fe”.

Luego, prosiguió: “Ayer, tras la entrevista que brindó la médica Patricia Mangino, en la cual llamó a otros profesionales a sumarse a ayudar; la compartí e hice una publicación bregando que muchos profesionales de la salud se contagiaran de las ganas de trabajar y de la solidaridad de la Dra. Mangino”.

Con relación a esto, indicó: “Esto hizo que mucha gente, los mismos de siempre, militantes del Frente de Todos, a quienes les manejan las redes y que tienen que ceder su nombre y apellido para acceder a algún cargo, salieron a atacarme y a decir que yo quería que la gente se contagiara de Covid-19”.

“Creo que es de mala fe hablar de que este intendente, que junto a este equipo hace más de 120 días viene trabajando por este tema, pueda desear que alguien se contagie de Coronavirus”, enfatizó.

Y añadió: “Si hay alguien que siempre ha pedido que nadie se contagie y que se tomen todos los recaudos he sido yo. Todos saben cómo me he manejado en esta pandemia y como me manejo en la vida”.

“En mi Twitter escribo yo, yo sé lo que digo, pero es complicado contestarle a personas que no son ellos los que escriben, sino que un empleado del Concejo escribe por ellos. En realidad, tendría que responder solo a él, que es uno solo”, denunció.

A continuación, exhortó: “Lamentablemente a pesar del esfuerzo que hacemos tanto Fabio (Britos) como yo, brindando todo nuestro apoyo tanto al gobernador como al presidente, y trabajando en conjunto, no logramos conciliar con el Frente de Todos local. Lamentablemente no asumen que la gente ya eligió en octubre, todavía no asumieron que perdieron en el 2015, menos van a asumir que perdieron en el 2019”, exhortó.

Para finalizar, el intendente sostuvo: “Estos meses son para focalizarse en la pandemia, lo político partidario quedará para después. La mala fe hay que dejarla de lado, aunque a algunos les cuesta mucho. Es momento para trabajar todos juntos y eso es lo que vamos a hacer desde este espacio, con todos los que se quieran sumar”.

“A los vecinos que puedan haber entendido mal les pes pido disculpas, pero no a aquellos que usan esto para hacer política sucia”, concluyó.

VIDEO