[Video] Se retomaron las salidas de Gabinete en la Plaza España para estar en contacto con los vecinos

El intendente Guillermo Britos, en compañía de la jefa de Gabinete, Marcela Sabella, y el equipo de funcionarios municipales, atendieron a una importante cantidad de vecinos.

Se retomaron las tradicionales Salidas de Gabinete, llevadas a cabo por el Ejecutivo Municipal, con el objetivo de estar en contacto directo con los vecinos de los distintos barrios y las localidades rurales del Partido de Chivilcoy.

El encuentro de hoy, que tuvo lugar en la Plaza España, fue encabezado por el intendente Guillermo Britos, en compañía de la jefa de Gabinete, Marcela Sabella, y el equipo de funcionarios municipales de las diferentes áreas de gobierno.

En este marco, el jefe Comunal informó que uno de los temas más planteados por los vecinos es el pedido de viviendas, “que es algo que se ha incrementado en todo el país por la situación económica y el aumento de precio de los alquileres, que se hace difícil de pagar”.

“Tenemos más de 4000 vecinos anotados en lista de espera; ahora estamos en plena finalización de las 170 viviendas federales que estaban pendientes desde hace mucho tiempo y que son las que se pueden terminar de las 296 que hay en total. Esperamos que la empresa cumpla en tiempo y forma para al menos cumplir con 170 familias”, detalló.

OBRAS

Por otro lado, el Mandatario habló sobre la continuidad de las obras de infraestructura, sobre lo que destacó: “Ayer firmé un contrato muy esperado con la empresa correspondiente, que se trata de la Plaza Principal, ahora sólo queda que el Ministerio de Obras Públicas envíe el anticipo del 30% para que puedan empezar a trabajar”.

“Ayer se culminó la calle 26, restan sólo cuatro cuadras para finalizar la obra completa en el Barrio Antártida Argentina. También estamos finalizando el cordón cuneta en la calle 77 y las transversales con Carlos Ortiz y luego continuaremos por la calle 79. También ya licitamos 31 cuadras más de cordón cuneta”, puntualizó.

Asimismo, agregó: “Hemos firmado el convenio para techar el Polideportivo de la avenida 84, a la vez que hay otro plan para hacer más de 30 cuadras de cordón cuneta y continuar con la colocación de luminarias LED. Además, hemos firmado otro convenio importante para recibir más maquinarias y herramientas para que los vecinos que necesitan trabajar puedan obtener su medio de ingreso”.

SALARIOS

En otro orden, al ser consultado por los salarios municipales, el Intendente indicó que “el año pasado gastamos 473 millones de pesos más de lo que estaba presupuestado el año pasado por una cuestión simple que tiene que ver con el aumento de la inflación, por eso es irrisorio que un sector diga que se subejecutó el Presupuesto”.

“También se ha hablado de montos de salarios de otros municipios que no son reales, y que es claro que es así porque no muestran las pruebas. Este no es un reclamo en favor de los trabajadores, sino que es una cuestión de política partidaria”, aseveró.

Y remarcó: “Los empleados saben cuál es la realidad y saben también que cuentan con nuestro apoyo y que hacemos todo el esfuerzo posible por mejorar las condiciones permanentemente, siempre diciendo la verdad. No hay muchos municipios, incluso si comparamos con los más ricos, que tengan el salario básico que tiene un empleado de Chivilcoy”.

A continuación, el jefe Comunal aseguró: “Hoy en día se escuchan muchas voces que están preocupadas por lo electoral, por mi parte estoy totalmente abocado a la gestión y así lo estaré hasta el último día que me corresponde. Estoy excluido de cualquier tema electoral, hasta que llegue la fecha, lo único que me preocupa es seguir gestionando para que los vecinos de Chivilcoy vivan cada día mejor”.

RAMÓN BIAUS

Por último, el Intendente invitó a la comunidad al acto por el aniversario de Ramón Biaus que se realizará en la Plaza Arturo L. Patrón, que fue puesta en valor, y también a la Feria de la Biodiversidad que se hará en la Plaza Moreno, donde se había suspendido la semana pasada por la lluvia. Ambas actividades se llevarán a cabo el domingo 23.

VIDEO