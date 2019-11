[VIDEO] Se llevó adelante una Jornada Regional de Acompañamiento Terapéutico en el CUCH

Desde mediados de este año se abrió por primera vez en la Provincia de Buenos Aires, la Tecnicatura Universitaria en Acompañante Terapéutico dependiente de la Universidad Nacional de La Plata en la localidad de Chivilcoy.

Desde entonces, y con un interés de la temática en alza se empezaron a promover actividades complementarias a la cursada cotidiana. En este caso, con un importante número de asistentes del campo del Acompañamiento Terapéutico, estudiantes y profesionales participaron de una jornada gratuita que contó con expositores de distintas partes del país.

La apertura estuvo a cargo de Nadia Cambón, colaboradora del Centro Universitario Chivilcoy; y las Licenciadas en Psicología Helga Roberts, Sonia Lavallén y Mariana Velasco.

La jornada propuso un espacio de reflexión y debate de experiencias sobre la formación actual del Acompañamiento Terapéutico, los aportes del psicoanálisis y la psicología, la inserción del AT en el campo profesional, y tuvo como punto culmine la presencia de los destacados autores: María Laura Frank, Licenciada en Psicología Vicepresidenta de AATRA. Escritora y Docente de la Tecnicatura en acompañamiento Terapéutico en la Universidad Nacional de Córdoba; Pablo Dragotto, Licenciado en Psicología, miembro fundador y ex Presidente de AATRA, miembro de Asociación Psicoanalítica de Córdoba, Docente TUAT UNC y Director Nacional de Prevención de adicciones SEDRONAR; y Gabriel Pulice, Psicoanalista. Ex Docente de la Facultad de Psicología UBA. Docente y expositor en actividades académicas de grado y posgrado en Universidades de Latinoamérica y España y autor de libros.

“Es un orgullo contar con profesionales de distintas partes del país que vengan a Chivilcoy a complementar la formación académica cotidiana de los alumnos que cursan en el CUCH. Este tipo de experiencias formativas enriquecen la cursada; es por ello que de manera constante junto a Eduardo De Lillo y el Intendente Guillermo Britos promovemos subsidios que permiten a los estudiantes asistir a congresos o como en este caso, traer especialistas al CUCH”, expresó Nadia Cambón.

“Esta Jornada Regional, es un hito importante en la formación de futuros profesionales que están cursando en el CUCH. Les da la oportunidad a los estudiantes de dialogar de primera mano con autores que leen en sus clases, y a su vez, debatir sobre cómo será su experiencia profesional. Además, hay que tener en cuenta que es un momento muy especial para la formación, recientemente se promulgó la Ley de Acompañamiento Terapéutico y esto implica una profesionalización del sector y un reconocimiento a la formación en la Tecnicatura Universitaria”. Cerró Helga Roberts, de la Universidad Nacional de La Plata.

A su vez, se recordó a los interesados que tanto la Licenciatura en Psicología como la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico tiene actualmente las inscripciones abiertas y los alumnos interesados pueden acercarse al Centro Universitario para cursar en 2020.

