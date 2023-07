[Video] Santilli: «El gobierno que más se ha endeudado en la democracia es éste, como también es el que más inflación ha generado»

Así lo manifestó el precandidato a gobernador bonaerense en su visita a Chivilcoy.

El precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio por la lista encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, estuvo presente en Chivilcoy dialogando con vecinos y medios de comunicación.

En este marco, como principales ejes de su gobierno puntualizó que va a potenciar la producción y la generación de mano de obra privada, reducir los cargos políticos, y enfrentar a los delincuentes y los narcotraficantes.

En primer lugar, sostuvo: «Hay que tener la convicción y la decisión respecto a lo que hay que hacer. Hoy hay pocos argentinos que tienen trabajo formal que son los que aportan a aquellos que todos lo que dieron todo en su vida accedan a una jubilación digna y eso en la actualidad no pasa».

«Hay otro punto, algo que nunca pasó en nuestro país, que es que los que tienen trabajo formal hoy son pobres, a causa de la inflación que genera este gobierno. Es el propio trabajador el que está cansado y quiere un cambio», enfatizó.

Seguidamente, indicó: «El gobierno que más se ha endeudado en la democracia es éste, como también es el que más inflación ha generado, el problema en este punto no es a quién se le pediste prestado dinero, sino que pidas prestado».

«Para no hacerlo más tenemos que poner la maquinaria productiva en esa dirección y quitar las trabas y burocracia, para que se pueda producir y exportar el doble de lo que se hoy. El camino es que haya menos gasto y más inversión», remarcó.

En este sentido, puntualizó: «A la Provincia de Buenos Aires no le va bien, a pesar de lo que puede producir, porque no le sacan la pata de arriba de la cabeza a los productores, y es lo contrario lo que tenemos que hacer «.

Al ser consultado por qué razón la gente lo debe elegir, Santilli expresó: «Yo voy a enfrentar a los delincuentes y voy a ir a buscar a los narcos hasta abajo de la cama para que podamos vivir en paz y voy a trabajar para que los chicos en las escuelas aprendan».

«Mi política social va a ser generar trabajo, dignidad, para poder crecer; que en los hospitales te atiendan; y desarrollar la infraestructura en pos de la producción. Por estos motivos me tienen que votar a mí», agregó.

Sobre el gasto público, consignó: «Lo primero que voy a hacer es eliminar los cargos políticos, no todos, pero es necesario achicar la estructura política, que Kicillof agrandó».

«El actual gobernador aumentó en un 81% los cargos políticos, eso está impidiendo que tengamos más recursos para destinar a infraestructura escolar, rutas, seguridad y salud», señaló.

Y arremetió: «Conmigo el que trabaja no tiene problema, pero el que no trabaja está afuera el primer día, no hay vuelta. Estos señores llenaron de militantes los hospitales, las escuelas, todos lados».

Puntualmente sobre el tema Salud, dijo: «Fernán Quiroz es quien está delineando todo el sistema de salud, que va a integrar los CAPS, los hospitales municipales, provinciales y nacionales que hay en la Provincia de Buenos Aires».

Asimismo, destacó que otra cosa importante que quiere lograr es «darles la mayor autonomía posible a los municipios porque desde La Plata no se puede controlar todo lo que hacen las distintas ciudades».

