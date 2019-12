[VIDEO] Previo al cierre de la sesión de ayer, los presidentes de los distintos bloques se dirigieron a los presentes

Previo al cierre de la sesión de ayer, los presidentes de los distintos bloques se dirigieron a los presentes, haciendo lo propio la presidenta del Concejo, Carla Tomasini.

El presidente del bloque Consenso Federal, Lucas Burgos, expresó, en lo que fue uno de los discursos más tranquilos: “Agradezco a este Honorable Cuerpo y al pueblo de Chivilcoy por iniciar mi tercer periodo como concejal , así que me siento sumamente honrado por esto”.

“Mi anhelo es que empecemos a pensar en el futuro de los argentinos, y lo hagamos todos juntos. En este cuerpo están representados los diferentes pensamientos, y mi mayor deseo que es que alcancemos consensos. El pueblo ya ha elegido, y ahora es momento de que cada uno, desde su lugar rinda, y asuma la responsabilidad que le ha sido dada”, subrayó.

A continuación, la concejal Lourdes Zaccardi, de Juntos por el Cambio, indicó: “Desde este bloque lo que vamos a hacer sin delegar facultades y sin condicionamientos del departamento Ejecutivo , vamos a ejercer con firme convicción el rol que tienen los concejales, que es representar a los vecinos, legislar y controlar las acciones del Ejecutivo. No vamos a poner palos en la rueda, sino que, por el contrario, vamos a ser una oposición constructiva” .

En tanto, por el Frente de Todos, Fernando Poggio, sostuvo: “Lamentamos que el intendente profundice la grieta que tanto dice querer parar, llevando a cabo su asunción de forma diferenciada con la de los concejales”.

Acto seguido anunció la presentación oficial del bloque Frente de Todos que “será un bloque mayoritario en el HCD a partir de hoy, que representará en Chivilcoy las políticas de Alberto y Cristina a nivel nacional, si no también que responde a la unidad que se reclamaba”.

“No vamos a poner palos en la rueda, porque esto sería atentar contra la tarea que debemos afrontar para poder generar trabajo, sino que, todo lo contrario , seremos los garantes de que se cumpla la inclusión y la distribución de la riqueza”, argumentó.

Asimismo, Poggio consignó: “Vamos a asumir la responsabilidad de controlar al Ejecutivo, esperando que ellos también cumplan con su deber, por ejemplo, de responder nuestros pedidos de informe . Tampoco vamos a debatir a libro cerrado temas de gran importancia, tal como se pretendió hacer hace pocos días”.

Luego, fue el turno de Patricia Mangino, quien en primer término agradeció al bloque de Consenso Federal, quien había propuesto la moción con ella como presidenta.

Asi mismo, informó que ella representará al unibloque PARTE PJ, enfatizando “yo no me he movido de acá, aunque se quiere hacer creer que me he movido a un espacio u a otro, porque le guste a quien le guste la lista por la que yo he ganado viene del PJ, agradeciendo a Florencio Randazzo”.

“También le agradezco a Darío Speranza, que me ha llamado para que vuelva al bloque, pero la gente no está para usarse y tirarse. Yo no soy una babosa, y no me arrastro. Estoy en mi espacio”, sentenció.

A lo que agregó: “Como siempre me han tildado de inorgánica y tienen razón, porque lo único orgánico es la lechuga y el tomate, yo votaré todo lo que considere correcto, y votaré en contra de lo que considere que esté mal”.

Para cerrar, Mangino volvió a recordar “al señor que se ocupó de echarme y me volvió a convocar, se ve que para algo me necesitaba”. “Me han echado, pero aún resisto”, esbozó.

Por último, la presidenta del Concejo Deliberante Carla Tomasini, hizo extensivo su agradecimiento a los concejales de su partido, y a Lourdes Zaccardi y Gabriel Fagliano , por apoyar la moción que ella presidía, consignando que “estos años han demostrado que se puede trabajar en conjunto, a pesar de las diferencias”.

“Es importante remarcar la división de poderes, y que cada uno asuma sus responsabilidades. Trabajaré con el fin de enaltecer la tarea legislativa tal como nuestra ciudad lo merece”, concluyó.

