[VIDEO] Nuevo caso confirmado de Covid-19: Se trata de una mujer de 39 años, quien es contacto estrecho de uno de los casos positivos

El Comité Institucional de Crisis Sanitaria informó un nuevo caso de Coronavirus positivo, que es una mujer de 39 años, quien es pareja de uno de los transportistas que había dado positivo en los últimos días.

En este sentido, el intendente Guillermo Britos amplió: “Ella fue hisopada en el día de ayer, tras presentar síntomas como fiebre alta y pérdida del olfato. Por el momento se encuentra en buen estado de salud”.

“También hoy se le realizó el hisopado a una persona que estuvo en contacto con este transportista sin la protección adecuada. Seguramente recibiremos el resultado mañana miércoles”, agregó.

Cabe remarcar que, por este caso, se procedió al aislamiento de nueve personas más.

Con relación a las confirmaciones de las últimas horas, el secretario de Salud, José Caprara, precisó que “las cuatro personas están evolucionando muy bien; algunos de ellos con síntomas mínimos, como dolor de garganta y pérdida del olfato y gusto, y otros directamente asintomáticos”.

Seguidamente, el jefe comunal aclaró que “en Chivilcoy no hay circulación comunitaria del virus”, en respuesta a los dichos que trascendieron por parte de un profesional de la salud en las últimas horas, quien en forma errónea afirmó lo contrario.

De esta forma, el secretario de Salud detalló: “Se determina que en un lugar hay transmisión comunitaria del virus cuando no hay nexo de contagio claro. No es el caso de Chivilcoy”.

Asimismo, la directora de Zona Sanitaria X, Carolina Di Nápoli, añadió que “en la región X ningún distrito tiene circulación comunitaria. Cabe remarcar que esto no se mide por la cantidad de casos, sino por la búsqueda del nexo epidemiológico, y lo determina el Ministerio de Salud”.

Para cerrar, el mandatario informó que el registro de los transportistas que ingresan a la ciudad está funcionando en forma correcta. Asimismo, manifestó: “Estamos avanzando en la búsqueda de un lugar para realizar las descargas de mercadería, donde se garantice que se cumpla el protocolo y se respeten las medidas prevención para evitar contagios. Ya hablamos con el propietario de un predio en la Ruta 30 y éste podría ser el lugar elegido”.

“El objetivo es que los comerciantes puedan hacer los pedidos directamente, y los transportistas no tengan que viajar a las zonas de circulación comunitaria”, explicó.

