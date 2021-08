[Video] Moreno en Chivilcoy: “En el gobierno el que juntaba los dólares era yo y Florencio era el que los gastaba”

La novedad es que la Juventud Peronista de Chivilcoy acompaña al ex secretario de Comercio.

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, visitó Chivilcoy, en el marco de la campaña política para convertirse en diputado nacional por su Partido Principios y Valores, y brindó una conferencia de prensa en el Club Social, en la cual aseguró que “el gobierno actual no es Peronista” y que “ lo primero que necesita Argentina es organizarse a nivel económico, como en la década ganada” . Asimismo, fue muy duro contra el presidente Alberto Fernández.

Cabe remarcar que estuvo presente Sebastián García dándole la bienvenida, como presidente de la Juventud Peronista, y brindándole su apoyo a nivel local.

En primer lugar, el propio Sebastián García, dijo: “Con los compañeros de la Juventud Peronista hemos decidido acompañar a Guillermo Moreno”.

“Para mí es un gran orgullo y vamos a encarar esta campaña con mucha pasión para que nuestros compañeros lleguen al Congreso y vuelvan a representar al verdadero Peronismo, que se ha perdido”, agregó.

En tanto, Guillermo Moreno, quien primero se reunió con comerciantes y empresarios de la ciudad, expresó: “Básicamente están preocupados por el futuro porque ven el fracaso que es este gobierno ; y nos ven a nosotros como una oportunidad para poder cambiar esa situación”.

Seguidamente, apuntó: “La mayoría de las empresas no son rentables, ese es el primero problema; por eso, nosotros le planteamos el ordenamiento macroeconómico que tenemos pensado como así también algunas de las cosas que hemos hecho en la década ganada”.

“El Peronismo en el gobierno creemos que puede volver a traer felicidad a la gente” , sostuvo.

Y aseguró: “Primero hay que ordenar la economía, no podemos permitir esta inflación ni este déficit fiscal”. “Hay un desorden conceptual, por eso decidimos que no hay una política peronista que siga el Ejecutivo. Este gobierno no es Peronista” , exclamó.

“No hay que copiar los últimos dos años del gobierno en el que el ministro de Economía era Axel Kicillof, que es, precisamente, momento en que todos los economistas peronistas coincidimos que fueron los peores. La década ganada se terminó cuando llegó Kicillof” , enfatizó.

Al ser cuestionado sobre otro de los temas fundamentales a tratar, Moreno indicó: “ Uno de los temas centrales a plantear en el Poder Legislativo es el de la seguridad , y nuestra idea es habilitar al presidente a través de un acuerdo con los gobernadores, a que el primer mandatario se haga cargo de la Jefatura de la Policía de todas las Provincias y de la Federal”.

“El presidente se tiene que hacer cargo de la seguridad de su pueblo y para eso hay que darle las herramientas desde el Congreso. Así se va a terminar el tema de echar culpas a la Justicia”, continuó.

Por otro lado, sobre la comida opinó: “Este problema se encara no desde el lado de los productores, sino desde el lado de la energía y desde el costo de los alquileres”.

“Ordenando los precios de los principales productos se puede ordenar el precio de toda la canasta básica”, sostuvo.

Y añadió: “En Argentina no hay rentabilidad para inversores ni extranjeros ni locales; y el año que viene a esta altura va a ser peor”.

En cuanto al cierre de la exportación, señaló: “ Los chinos se están llevando hoy la mejor carne, la carne que nosotros comíamos en el asado , esto cambió con Macri, que tomó la decisión de exportar la mejor carne, y el presidente actual lo sabe. El tema es que a la vez necesitamos los dólares”.

“La única posibilidad que hay hoy es aumentar la producción, ante este panorama y no cortar la exportación”, expuso.

En torno a la proyección económica, dijo: “No se puede pronosticar de cuánto es la inflación porque nadie serio puede decir a cuánto va a estar el dólar a fin de año”.

Ante esta situación, exclamó: “Nosotros somos la esperanza, porque siempre que llovió paró y para eso está el Peronismo sentado acá. Esta es la realidad”.

“A mí Alberto Fernández no me decepcionó, yo sabía cómo era desde el principio” , manifestó.

Sobre la foto que causó revuelo, tomada en la Casa Rosada, en medio de las restricciones por la pandemia, Moreno dijo: “El único que sabía cómo estaban las cosas era el perro Dylan, que se nota en su cara de serio en la foto, el resto los amigos de Alberto son el reflejo de lo que es el”.

“Se trata de un tema sustancial porque estamos hablando de predicar con el ejemplo”, expuso.

Y fue aún más duro: “ Alberto siempre fue un burro -citando la célebre frase del Gral. Perón- a mí no me sorprende que cambie todo el tiempo de opinión, porque no tiene convicciones, y él cree en la improvisación no en la planificación, y ese es el claro ejemplo de lo que es este gobierno” . “Esto va a traer consecuencias”, aseguró.

Al ser consultado sobre Randazzo, ironizó: “En el gobierno el que juntaba los dólares era yo y Florencio (Randazzo) era el que los gastaba” .

“Hizo declaraciones raras para el Peronismo, sobre los sindicalistas, los maestros, y, además, eligió en segundo lugar para que la acompañe a alguien que fue funcionaria del PRO”, expresó.

Para finalizar, consignó: “Debemos volver a la idea de doctrina dentro de un Partido, no podemos permitir que cada uno tenga ideas distintas”.

Al terminar la conferencia, se informó que “se va a abrir un local en Chivilcoy para fiscalizar y defender los votos de Moreno” , en tanto que dieron “ vía libre para que a nivel local voten la lista del intendente Guillermo Britos “, que es vecinalista.

VIDEO