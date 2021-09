[Video] Monzó: “En la Provincia Axel Kicillof está a tres senadores de tener mayoría, tenemos que lograr que eso no ocurra”

El precandidato a diputado nacional por el espacio Juntos por el Cambio-Dar el Paso, Emilio Monzó, visitó Chivilcoy, donde brindó una conferencia de prensa en la que remarcó que “se trata de una campaña con una impronta basada en el interior bonaerense, buscando que en 2023 nos gobierne alguien de nuestro territorio”.

En este sentido, Monzó amplio: “Quienes nos han gobernado en los últimos años tienen como ventaja que son conocidos, pero como desventaja que desconocen la Provincia, y es precisamente ese desconocimiento el que luego de asumir como gobernadores los lleva a contar los días para terminar el mandato, por eso hablamos de la rebeldía federal”.

“En el Conurbano se consumen los medios nacionales, por lo que en general ellos conocen a aquellos que trascienden a nivel nacional -en esos medios- y no a nivel local como sucede en el Interior de la Provincia”, agregó.

En cuanto a sus intenciones, indicó: “Este proceso busca consolidarnos en el Interior, ya que en el Conurbano sabemos que es más difícil”.

“Creo que los liderazgos van a ser más horizontales en nuestro país, que a un Mesías que salva todo. Creo que va a haber una renovación generacional y una reconciliación nacional, que es algo que la Argentina se debe”, señaló.

En relación a esto fue enfático al decir: “Si la Argentina no hace un gran acuerdo político, no va a salir de esta situación que está atravesando, tuvimos la oportunidad en 2015 y no lo hicimos. También Alberto lo tuvo al juntarse con Rodríguez Larreta y Kicillof”.

“Es claro que la demanda de la sociedad está y nosotros somos una alternativa para serlo, no solo a nivel electoral sino como gobierno”, exclamó.

Sobre cómo se está desarrollando la campaña, expresó: “Los que pensamos a más largo plazo no tenemos el mismo impacto electoral que los que tienen los que dicen declaraciones más fuertes; hoy el eje de nuestra vida es el celular, que nos llevó a estar informados y a veces sobre informados, dispersos, por eso la idea es llamar la atención mediante la agresión, que son políticas apuntadas a despertar la emoción de las personas”.

Por otro lado, destacó la importancia de llegar a la gente y alentar a la gente a votar: “Ir casa por casa facilita la llegada a los vecinos, y, en este sentido, creo que es importante destacar también que hay que alentar a la gente a votar, por un lado, se entiende por qué, pero ésta es la oportunidad de cambiar lo que no nos gusta”.

Asimismo, expuso: “Celebro si acá se da el hecho de votar a favor de y no en contra de, eso ya es un paso muy importante. Esto significa que hay gente que tiene visión de futuro y tiene esperanza por lo que está por venir”.

Más tarde, el precandidato llamó la atención sobre después de atravesar pandemias, manifestó: “Al vivir en estado de excepción, es normal que aparezcan totalitarismo o autoritarismo. El Kirchnerismo siempre dice vamos por más, por eso es importante que el Congreso tenga diversidad de voces y que no se convierta en una Escribanía del Ejecutivo”.

“En la Provincia Axel Kicillof está a tres senadores de tener mayoría, tenemos que lograr que eso no ocurra, porque solo la oposición puede lograr a qué no vayan por más”, añadió.

Por su parte, el diputado nacional, Sebastián García de Luca, dijo: “Más allá de ponerle fin al Kirchnerismo, nosotros estamos yendo a una interna porque queremos darle una impronta federal, queremos bonaerenses que gobiernen la Provincia’.

“A nivel provincial tenemos que entender que los candidatos exportados a la hora de gobernar fracasan. Por eso hay que ser claros en entender que hay que tener un fuerte sentido de pertenencia y de identidad en relación al lugar que se gobierna; y también candidatos con sentido común como Emilio Monzó”, puntualizó.

“Además, a nivel local, nuestros precandidatos tienen un gran compromiso y coherencia con lo que dicen para construir un Chivilcoy mejor”, exclamó.

Y dijo que “pensando de acá a 2023 también Chivilcoy votará una renovación de las autoridades locales, porque así lo indica la Ley, por eso creemos que es importante que haya una renovación de candidatos”.

Por otro lado, para cerrar, García De Luca apuntó: “En la Cámara de Diputados, Kicillof tiene mayoría por el voto de Fabio Britos, y por él siempre consigue quórum. Por eso también es importante remarcar los falsos Kirchnerismos que hay a nivel local”.

VIDEO