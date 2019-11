[VIDEO] “Lo más urgente hoy es que una vez que asuman abonen todo lo que se le debe a Chivilcoy”

En diálogo con DECHIVILCOY, el intendente Guillermo Britos se refirió a la reunión que mantuvo con los concejales actuales y electos del Frente de Todos, sobre la que evaluó “lo más importante es que ambas partes mostramos nuestro interés por trabajar por los vecinos de Chivilcoy”.

Con relación a este encuentro, el jefe comunal reelecto amplió: “Fue una reunión muy larga, de más de dos horas, en donde al comienzo hubo rispideces , pero lo más trascendental es que cada uno va a trabajar por Chivilcoy desde su lugar. Nosotros fuimos elegidos para gobernar cuatro años más el Municipio, y ellos tienen a sus referentes que gobernarán tanto la Provincia como la Nación”.

“Seguramente alguno de ellos o miembros de su equipo serán parte de los equipos de gobierno, ocupando lugares que son muy importantes para gestionar por los vecinos”, agregó.

En este sentido, expresó: “Así que esperamos que lo que dialogamos ayer (jueves) se concrete, cada uno desde su espacio político, sin renunciar a sus creencias ni convicciones , para que los chivilcoyanos tengan una mejor calidad de vida permanentemente”.

“No lo pudimos llevar a cabo con Nación estos cuatro años pasados, si se pudo hacer con el gobierno de la Provincia en gran parte, así que esperamos que esta vez de ambas partes, y nosotros gestionando desde el Municipio, podamos gestionar lo que Chivilcoy merece”, remarcó.

Asimismo, enfatizó: “Nosotros aportamos mucho dinero desde nuestra ciudad con todos los impuestos que se aportan , principalmente desde el sector rural, y todos los que exportan, por eso, parte de ese dinero tiene que ser devuelto en obras para que podamos ir mejorando”.

Volviendo a la reunión, el intendente consignó: “Dialogamos sobre varios temas puntuales como la finalización de las viviendas, el segundo colector cloacal, los jardines maternales que estuvieron dos veces presupuestados y nunca se hicieron”.

Acto seguido, subrayó: “De todas formas, lo más urgente hoy es que una vez que asuman abonen todo lo que se le debe a Chivilcoy, por ejemplo, el caso de los médicos comunitarios . Son 27 profesionales que corresponden a Nación, pero durante todo el año el Municipio se hizo cargo de pagarles su sueldo, es decir que son más de cinco millones de pesos, que no entraron, y que tiene que entrar antes de fin de año, para abonar el aguinaldo”.

“IOMA también está debiendo un dinero importante, y además hay cinco millones de pesos en obras públicas con la Provincia que no llegaron”, añadió.

En resumen, el jefe comunal sentenció: “Tal como hice cuando me tocó asumir en el 2015, en esta oportunidad volveré a reclamar para que se abone el dinero correspondiente para poder cumplir con nuestros compromisos, y esperamos en ese momento contar con el apoyo de todos”.

“Hay mucho para hacer en conjunto, y cuando llegue junio del 2021, cada uno se acercará a los vecinos con sus propuestas , pero en el intermedio entre elección y elección, los vecinos de Chivilcoy merecen que todos los partidos políticos estemos en conjunto para brindarles una mejor calidad de vida”, exclamó.

Con relación a las rispideces, el mandatario aclaró que unos de los temas puntuales de los que se habló fue sobre algunos agentes municipales: “Trajeron cinco casos específicos, sobre los cuales lo que planteaban era totalmente falso y se pudo comprobar, por ejemplo, que no se les había quitado ninguna hora extra , porque los médicos son los que más necesitamos que cubran, porque sobran horas para hacer en el Hospital Municipal”.

“Otros casos en donde algunos empleados fueron trasladados en donde se argumentaba que había sido por cuestiones políticas les explicamos que fue porque sus secretarios o directores no los necesitan para cumplir ninguna función en esa área, y por eso prescindieron de ellos”, explicó.

Sobre lo que agregó: “Es una facultad que tienen de poder elegir con quien trabajar, y que sea alguien de confianza, para eso nos eligieron los vecinos para que formemos nuestro equipo de trabajo pensando en pos de los chivilcoyanos”.

“Y hubo otro caso puntual, en donde decían que se le había realizado un descuento al sueldo, que no fue así, porque lo que se había sacado era un plus por tareas especiales que el empleado no realizaba , o sea pretendía recibir un dinero por un trabajo que no hacía. Como dijimos siempre, las horas extras son para cumplirlas”, especificó.

Luego, el mandatario resaltó: “Nosotros en estos cuatro años no hemos perseguido a nadie, es más hemos tolerado situaciones de agresiones de empleados que militan con el Frente de Todos , con empleados que están conformes con esta gestión municipal”

“Lo que sí pedimos es que esta vez se logre que en horario de trabajo y en lugares municipales esto no ocurra más. En el trabajo cada uno debe cumplir con sus responsabilidades y horario; y fuera de este cada persona tiene la libertad de militar para el espacio o la idea que quiera”, sentenció.

Por último, en referencia al pase a reserva en el cuerpo de los Bomberos Voluntarios de Esteban Genaro , quien es el primer concejal electo en la lista que encabeza el intendente Britos, indicó: “En primer lugar, lo quiero felicitar porque después de 26 años de actividad, y después de siete años como jefe, merece el reconocimiento de todo la comunidad. Esteban va a asumir como concejal el 10 de diciembre , y después decidirá si quiere seguir siendo director de Defensa Civil o si prefiere quedarse en el HCD”.

