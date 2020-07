[Video] Lic. Fernández Diciervo: “Hay que prestarles mucha atención a nuestras emociones, sobre todo en una situación de pandemia”

De la mano de una especialista, analizamos los escenarios que estamos atravesando en el contexto de la pandemia, con consejos para afrontarla de la mejor manera posible y resolver aquello que genera angustia y miedo.

DECHIVILCOY dialogó con la Psicóloga Carolina Fernández Diciervo, quien remarcó la importancia de darle un lugar prioritario a la atención de las emociones en el marco de las medidas de aislamiento por la pandemia. Con relación a esto, puso énfasis en dedicar tiempo para uno mismo, haciendo actividades que generen bienestar, y ejercitar la tolerancia para con uno y los demás.

En principio, la profesional indicó: “Se está haciendo mucho hincapié en la infectología, en cómo cuidarnos, pero la parte de las emociones viene en segundo puesto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y hay que prestarles mucha atención a nuestras emociones sobre todo en una situación de pandemia como la que estamos viviendo donde no tenemos tantas herramientas porque es algo desconocido para todos”.

“En estas situaciones de confinamiento aparecen varias emociones como el miedo, que es normal porque es lo que nos permite enfrentar ciertas situaciones, el cual es algo constante en este momento. También aparecen el estrés, la ansiedad y angustia, que predomina por qué no se sabe que va a suceder; y dado a que no hay parámetros, lo importante es poder reconocerlas y aceptarlas para poder trabajar en ellas”, puntualizó.

En este sentido, explicó: “No hay que asustarse, por el contrario, hay que estar conscientes de que pueden aparecer estas emociones, y cuando se siente que no se tienen las herramientas para manejarlas, pedir ayuda”.

“Uno estaba expectante de que en determinada fecha se iba a terminar, sin embargo, se vuelve a extender, algo que ha ido sucediendo todo el tiempo en este lapso, por lo cual hay que rearmarse permanentemente, por ejemplo, le ocurre a quienes tienen que abrir y cerrar el negocio o reencontrarse con sus familiares y volver a tomar distancia”, subrayó.

De esta forma, enfatizó: “Por eso hay que tener protección ante estas situaciones y no asustarse ante lo desconocido”.

Seguidamente, la Licenciada en Psicología reflexionó sobre el día después del confinamiento: “Todos vamos a salir diferentes de esta situación, el hombre es social por definición y necesita relacionarse y estar con el otro. Pero lo importante es que, a pesar del cambio, podamos salir mejores y fortalecidos de esta situación. De hecho, hay muchas cuestiones que no podemos prever porque van a desencadenar de la pandemia, tanto a nivel emocional, económico como social, cuyos resultados veremos más adelante”.

“Por tal motivo, la razón es trabajar en el ahora para salir diferentes desde el buen sentido”, exclamó.

Luego, Fernández Diciervo resumió cómo afronta esta situación cada generación, sobre lo cual remarcó que “cada uno lo vive de una manera diferente”.

Con relación a los niños, señaló: “Es importante que los padres estén para acompañarlos, por ejemplo, a la hora de hacer la tarea; también que los chicos tengan un espacio donde jugar, es decir un espacio íntimo; y mantener las rutinas y los horarios, lo cual nos ayuda a organizarnos y a sentirnos más seguros”. Respecto al último punto, hizo hincapié en diferenciar el esquema entre los días de semana y los fines de semana, tal como se hace en la vida normal.

“También hay que explicarle lo que está pasando y porqué estamos adentro, que es porque hay un virus, que tenemos cuidarnos, que nos tenemos que quedar adentro para que no se propague porque no hay vacuna, y explicarles el uso del barbijo, por ejemplo, mediante juegos”, agregó.

Asimismo, precisó: “Algunos nenes puede que tengan que volver a atravesar situaciones que ya estaban superadas, como no retener esfínteres, volver a usar chupete, llorar, tener más berrinches, e incluso tener dificultades a la hora de conciliar el sueño”.

“Los papas deben tomar esto como la expresión de aquello que tal vez los niños no pueden poner en palabras. Por eso, hay que ser paciente y hay que darles tiempo. Si esto continua y vemos que solos no podemos, es importante consultar a un profesional”, sostuvo.

En tanto, sobre los adolescentes, expuso: “Ellos son tal vez quienes más necesitan estar con otro, con un par, por suerte, en este sentido, la tecnología ayuda a estar conectados. Es importante escucharlos darles el espacio, y no insistirles si por ahí no quiere contar algo, porque de por si los adolescentes son introspectivos respecto a los adultos, por eso es necesario darles su libertad dentro del confinamiento”.

“Así también deben continuar con la actividad física y también en la medida de lo posible mantener cierta rutina y una alimentación sana”, añadió.

Respecto a los adultos, consignó: “La situación de esta franja etaria es complejo, porque a todo el contexto general, se suma la inseguridad y la frustración a partir de la incertidumbre de lo que va a asar económicamente hablando. Por este motivo es primordial tener una red de contención como amigos y familiares”.

“Es primordial realizar actividad física, comer sano, tener un espacio para realizar una actividad que lo relaje. Aprovechar el tiempo libre para hacer actividades que antes no hacíamos por falta de tiempo. A su vez, es necesario reducir el tiempo en que nos vamos a preocupar, por ejemplo, mirando noticias, para, en cambio, dedicarnos a actividades más placenteras, como compartir un momento con los hijos”, completó.

En último lugar, en cuanto a los adultos mayores, expresó: “Es sustancial cuidarlos, que alguien se encargue de ver qué necesitan, llevarles lo que necesiten a su hogar para evitar que salgan, enseñarles a utilizar la tecnología, mantener los vínculos, hacer gimnasia, comer sano, estar un rato al sol, limitar la exposición a malas noticias. Todo esto ayuda a mantener bien el sistema inmunológico”.

A continuación, la especialista reflexionó sobre los conflictos que pueden surgir en este contexto, sobre lo cual dijo que no es algo para alarmarse, sino que por el contrario destacó la importancia de mantener un espacio de intimidad y aprovechar para aprender a ser más tolerantes con el otro.

“Dado a que se comparte más tiempo en familia, que antes no se hacía porque cada uno tenía sus actividades, por lo cual pueden surgir situaciones que antes se dejaban pasar, por eso cada miembro de la familia debe tener su espacio, es decir mantener su intimidad, y en este sentido respetar los tiempos y las emociones de cada uno”, manifestó.

A esto sumó: “Pueden surgir conflictos, pero tenemos que aprender a ser más tolerantes, ante el conflicto tomarse un tiempo para pensar y hablar sobre dicho enojo. El respeto de las individualidades, es decir del camino en que cada uno transita esto, es fundamental; como así también que todos se unan para ayudarse y aceptar que el otro es distinto a mí”.

“Además es un buen momento para dar lugar al encuentro, para compartir un rato durante el día, y brindar contención para poder atravesar esto de la mejor manera posible. Hay que enfocarse en el día a día, no mirar tan adelante, para no agudizar la ansiedad, para que no nos juegue una mala pasada”, recalcó.

Por último, la especialista brindó consejos para atravesar el aislamiento y resolver las situaciones que generan desasosiego y frustración: “Mantener ciertas rutinas, restringir el momento de preocupación, -al consumir noticias acudir a fuentes confiables, no engancharse con todo lo que aparece en las redes sociales, sino más bien utilizarlas de manera asertiva-. Como así también, conservar la salud física, hacer gimnasia, tomar un ratito de sol. Reconocer las emociones, aceptarlas y pensar en el ahora, haciendo cada día algo que genere bienestar.

“Todo esto ayuda y fortalece el sistema inmunitario que es substancial en este momento. Y si en algún momento se siente que no se puede manejar, se debe consultar con un psicólogo, y no quedarnos solos en esta situación”, concluyó.

Para contactarse con Carolina, pueden hacerlo a través del teléfono 2346-51-3333; al email carolinafernandezdiciervo@gmail.com; o través del Instagram @lic.carolinafernandezdiciervo.

