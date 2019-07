[VIDEO] “La problemática más urgente que se ve en Chivilcoy es la falta de trabajo”

“Venimos a proponer una esperanza, un futuro el cual le prometió, dignificó y terminó dando el peronismo en los doce años del 2003 al 2015”, manifestó durante una entrevista exclusiva con DECHIVILCOY, Nicanor Feo, que con solo 26 años y con más de diez años de trayectoria política en la Juventud Peronista integra la lista del Frente de Todos como concejal en el quinto lugar.

En diálogo con DECHIVILCOY, el joven militante de la Juventud Peronista, habló sobre la falta de trabajo y la difícil situación económica que se encuentran atravesando cientos de familias de la ciudad de Chivilcoy. También hizo hincapié en algunas de las propuestas que presentan a la sociedad desde el Frente de Todos y en las prioridades a representar al momento de acceder a la banca.

“La problemática más urgente que se ve en Chivilcoy es la falta de trabajo , la situación económica en Argentina en los últimos tres años se ha caído enormemente y eso impacta directamente en cada casa, cada familia y lo que se ve cuando salimos a recorrer los barrios de Chivilcoy es eso, la falta de ingreso, la falta de dinero que tiene la familia”, indicó Nicanor.

Asimismo, agregó que ante la dificultad económica que sufre la sociedad, “nosotros lo que tratamos de hacer en la lista que encabeza Constanza Alonso es decirles a los vecinos que le venimos a proponer una esperanza , un futuro el cual le prometió, dignificó y terminó dando el peronismo en los doce años del 2003 al 2015”.

En este marco, cuestionando la gestión del intendente Guillermo Britos, explicó que para afrontar esta situación “con la obra pública no alcanza, el vecino con el asfalto y la piedra caliza no come, ni tampoco con las becas que hoy da el municipio” , y luego señaló que “la diferencia es marcada, hoy la gestión municipal da una beca de 6 o 7 mil pesos, cuando en realidad el peronismo daba trabajo y dignificaba a la persona por ejemplo con la empresa Paquetá. No nos olvidemos que 1200 personas en los últimos 4 años han perdido su puesto de trabajo en la empresa Paquetá y otras 2500 personas han perdido su fuente de trabajo porque han cerrado otras fábricas y empresas”.

“Las prioridades son representar a los vecinos de Chivilcoy”

Al referirte a la responsabilidad de acceder a una banca como concejal en Chivilcoy, sostuvo que “las prioridades son representar a los vecinos de Chivilcoy”, y en este sentido reveló: “yo empecé a militar hace 10 años y en muchísimas sesiones del Concejo Deliberante, nosotros como militantes participamos y siempre se dice que cuando uno es gobierno el Concejo Deliberante funciona como una escribanía de turno y todos levantan la mano, pero nosotros creemos que es mucho más que eso: en el Concejo Deliberante están representadas las fuerzas a través del voto popular , los 18 concejales que integran el Concejo representan los intereses y la decisión del voto de la gente y en eso nosotros vamos a trabajar”.

Además, haciendo referencia a los variados proyectos que consideran necesarios llevar adelante, dijo que “hay que dar un puntapié inicial en los pueblos de campaña, tienen que ser una prioridad, y también a políticas respecto a los jóvenes, lo decía una candidata a diputada provincial, compañera y amiga, Mica Román, que en Chivilcoy no hay estadísticas de que es lo que pasa con los jóvenes, cuál es el desempleo, qué es lo que estudian, qué es lo que quieren, y no estamos hablando del futuro sino que estamos hablando del presente” , y al respecto aseguró que “con la edad que tenemos podemos llevar adelante muchísimas políticas y derechos que queremos implementar en Chivilcoy”.

“Hay que pensar qué vamos a hacer con los jóvenes, qué es lo que pueden estudiar y cuál es su salida laboral principalmente, qué es lo que vamos a hacer con la Escuela Industrial que hasta hace 6 o 7 años atrás era central en la ciudad de Chivilcoy para las empresas, hoy claramente los jóvenes que se reciben en la escuela industrial no tienen una salida laboral” , continuó Nicanor y propuso “pensar sobre la cultura, un proyecto referido a las últimas promociones participando en los carnavales de Chivilcoy, creando carrosas, nos puede dar un puntapié inicial para que la ciudad de Chivilcoy sea pionera en carnavales como lo hace Lincoln y de esa manera incorporar a los jóvenes al trabajo”.

Luego, apuntando a la gestión de Guillermo Britos, sentenció que “con esta gestión municipal los jóvenes están olvidados, no se les ofrece un trabajo digno, sino que se les ofrece un plan , y nosotros lo que queremos es dignificar a la persona, con Alberto Fernández, Axel Kicillof y Constanza Alonso podemos armar muchísimos proyectos y llevarlos adelante”.

“Toda la dirigencia política tiene que definir si realmente las PASO sirven o no”

En otro pasaje de la entrevista Feo opinó que una interna hubiera contribuido al ordenamiento del PJ pero “de las famosas PASO no hemos visto muchas desde su creación a la fecha, no se han llevado a cabo en la ciudad de Chivilcoy donde terminó habiendo un consenso y una unidad entre el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana” , y en este sentido remarcó que “toda la dirigencia política tiene que definir para la próxima elección, la del 2021, si realmente las PASO sirven o no porque si no se utilizan es un gasto para el Estado, para los Partidos Políticos y es cansar a la persona que hoy piensa como llega a fin de mes”.

También precisó que las PASO “en vez de ser una participación de todos los espacios políticos y que la gente realmente termine definiendo el candidato, se terminó convirtiendo en una encuesta real. Hubiese sido bueno una participación de todos los espacios, pero en Chivilcoy en estos últimos años no se han dado PASO , el 2017 era un buen año para dar una PASO y sin embargo un sector del peronismo decidió no participar y en este caso paso lo mismo, pero con la diferencia que hoy, quien encabeza la lista, es una militante que está comprometida”.

Y finalmente llegó el reconocimiento a la Juventud Peronista

Luego de una larga espera de la JP para recibir el merecido reconocimiento por su militancia y esfuerzo, Nicanor expresó que “la Juventud Peronista ha trabajado muchísimo tiempo, le ha dado a la política de Chivilcoy grandes dirigentes, estuvimos desde el 2010 hasta la fecha, y el reconocimiento a la militancia y el trabajo que han tenido los jóvenes lo hemos tenido ahora” , y luego agregó que fue la juventud “quienes habíamos quedado después de la derrota del 2015, quienes habíamos quedado en el año 2016 cuando todos se habían ido a la casa, algunos ofendidos y otros tristes”.

Además recordó que “nosotros estuvimos en los mejores momentos de gloria del peronismo que van a ser recordados en la historia de Chivilcoy como los doce años gloriosos, pero no habíamos tenido el reconocimiento en esos doce años, nosotros aspirábamos a que el peronismo nos haya dado un reconocimiento en el 2017 porque nos hemos quedado solos y nos hemos hecho cargo de nuestra casa y de muchísimos actos del peronismo, de seguir trabajando recorriendo los barrios, pero bueno, el reconocimiento llego ahora”.

Por último, dirigiéndose a la lista de la que hoy forma parte, declaró que “nosotros planteábamos una renovación desde el año 2013 y hoy esa renovación es Constanza Alonso” , y destacó que “la lista se caracteriza por gente joven, comprometida, responsable, hay también profesionales que representan un sector de la sociedad. Las dirigencias políticas son el pleno reflejo de la sociedad y las listas tienen que ser ese reflejo. Tomando esta lista y haciendo un resumen para atrás, claramente es la que mayor representatividad tiene de un conjunto de la sociedad”.

Las obras de asfalto de la gestión actual “lleva a un costo que vamos a tener que volver a pagar”

Al final de la entrevista, Nicanor se dirigió hacia la gestión de Guillermo Britos y señaló que “algo que rescatamos es el acceso a las localidades rurales como San Sebastián y Ramón Biaus, eso son medidas peronistas que el peronismo no hizo” , pero apuntó más a sus falencias como lo es el asfalto remarcando que “hoy no suma votos hablar de que el asfalto que hace la gestión municipal no sirve porque en realidad la gente sale del barro, pero dentro de uno o dos años, como en la calle Bolívar, el asfalto se está rompiendo y es algo que los vecinos van a tener que pagar nuevamente”. “No hay una preparación del suelo. Creemos que es un desacierto de la gestión porque nos lleva a un costo que vamos a tener que volver a pagar los contribuyentes” , agregó Nicanor.

Por último, realizó un balance sobre el resultado de las PASO: “estamos convencidos de que Chivilcoy, sumando los votos que había sacado Unidad Ciudadana en el año 2017 y los que saco el peronismo, estamos en condiciones de ganar esta elección” , y lo mismo señaló para los resultados en la provincia de Buenos Aires y la Nación.

“Tomamos a las PASO como una gran encuesta para darnos el termómetro real de dónde estamos parados y que es lo que hay que hacer para tratar de ganar una elección, para administrar los bienes del estado y darle esperanza y principalmente trabajo a los vecinos que es lo que realmente necesitan”, explicó Feo, y con este propósito, invitó a los vecinos “a que voten la lista del peronismo, que voten a Constanza Alonso, una persona joven, mujer, y donde toda la lista en su conjunto representa al peronismo. Hoy en Chivilcoy y en Argentina se necesita trabajo y nosotros venimos a devolverles la esperanza de un futuro y el trabajo a los argentinos para vivir bien”, finalizó.

Entrevista: Suyay Galiotti

VIDEO