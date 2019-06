[VIDEO] La Plaza Colón fue el escenario de un nuevo encuentro del Gabinete

La Plaza Colón fue el escenario de un nuevo encuentro del Gabinete, el cual contó con la presencia del intendente Guillermo Britos, la jefa de Gabinete, Marcela Sabella, y el equipo de funcionarios municipales, quienes atendieron las inquietudes y requerimientos de los vecinos.

En este marco, el jefe comunal precisó: “Hoy se acercó mucha gente, algunos con agradecimientos y otros con pedidos, de varios barrios de la ciudad”.

“Estos encuentros dan muy buenos resultados, ya que nos permiten que podamos tomar conocimiento de los distintos requerimientos, y rápidamente podamos darle la solución adecuada, en lo que corresponde al Municipio, y que cada día puedan contar con un mejor servicio municipal”, agregó.

De esta forma, ejemplificó: “Se acercaron vecinos de la Plaza Martín Fierro, y también de la Plaza España, que nos agradecieron por haberles resuelto las problemáticas que nos habían planteado cuando visitamos sus respectivos barrios”.

ACLARACIÓN SOBRE UNA SITUACIÓN CONFUSA CON INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO EVITA

En otro orden de cosas, el jefe comunal hizo una importante advertencia en referencia a las inquietudes que surgieron a partir de tres familias que se acercaron para informar que una joven del Movimiento Evita les había tomado los datos y les dijo que los enviaba en nombre del intendente a usurpar las viviendas del Plan Federal que están sin finalizar detrás de Talleres Carmona.

En este sentido, el mandatario aclaró que “no hay ninguna autorización del Municipio ni de nadie, porque usurpar es un delito, y, además, esas viviendas corresponden al Plan Federal, es decir, a Nación, no al Municipio”.

“Le pedimos a los vecinos que no se dejen engañar, y que sepan que no vamos a mandar a alguien, y muchos menos de otro espacio político, a autorizar a usurpar una vivienda , lo cual está sobreentendido, pero muchas ante la necesidad se creen ‘ciertas promesas’; de hecho, hay gente que ya se ha puesto en gasto para finalizar la vivienda de su bolsillo, cuando esas casas de ninguna manera las puede terminar un particular porque corresponden al Plan Federal”, enfatizó.

Para finalizar, sentenció: “Que quede claro que no hay ninguna autorización para ingresar a esas viviendas”.

