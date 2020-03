[VIDEO] La oposición en el HCD: Poggio y Fagliano expresaron críticas al ejecutivo

Previo al discurso del intendente Guillermo Britos, tomaron la palabra los presidentes de los diferentes en bloque, aunque lo hicieron sin la presencia del jefe comunal, quien recién ingresó al recinto en último lugar, al momento de hacer uso de la palabra.

Primero habló Fernando Poggio, quien es el presidente del Frente de Todos: “Los concejales electos por Cumplir y por Unidad Ciudadana nos presentamos como un solo bloque para dejar atrás las divisiones, entendiendo el reclamo de las bases que pidieron la unidad , para volver a tener un gobierno que piense en la gente y no en las corporaciones económicas, tal como lo expresan los gobiernos de Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la Provincia”.

“Es este bloque el que hoy representa al espacio político que gobierna a la Nación y la Provincia, que defendió y militó sus candidaturas, que demuestra que vinieron a superar la grieta, a pesar de los agravios y descalificaciones recibidas en los últimos años y lo demuestra, incluso con aquellos que hicieron su campaña en base a la descalificación del Kirchnerismo y hoy se desesperan por sacarse una foto”, agregó.

Luego, exclamó: “El bloque del Frente de Todos no pone palos en las ruedas. Le hemos dado al Ejecutivo los instrumentos que necesita para gobernar, votando sus proyectos y ordenanzas , pero eso no significa que el intendente tenga un cheque en blanco, seremos rigurosos para controlar y señalar lo que no se está haciendo o lo que no estamos de acuerdo”.

Con relación a esto, le cuestionó cuales eran los famosos palos en la rueda que este bloque le ponía a su gestión y expresó que “todavía estamos que se nos convoque para gestionar”.

Por último, dada la ausencia del intendente Guillermo Britos en el recinto, calificó a dicha sesión como “atípica”. En este sentido, amplió: “Hubiéramos querido que esté acá presente para que escuche lo que cada presidente de bloque tiene para decirle , que no es sólo para el intendente sino para toda la comunidad”.

Más tarde fue el turno de Gabriel Fagliano, de Juntos por el Cambio, quien denunció que se le había pedido silencio en dicha sesión: “Es atípica esta tarde porque se nos pedía silencio, desde este bloque no accedimos , por la forma en que entendemos la política, porque tan importante como el habla es la escucha”.

“Tan importante como el habla, es la escucha. Comúnmente, se mide a los políticos por su capacidad de oratoria, pero es un error. Hay otra competencia, que deben tener todas las personas, aún más los que estamos en política, que es la escucha, sin esto, no se es político”, añadió.

Asimismo, sostuvo: “Ese es el desafío para este cuerpo en este año, entendiendo que a través del disenso se logran los consensos”.

Seguidamente, detalló que desde su espacio trabajarán en proyectos de cuidado del medioambiente; de participación ciudadana y de los jóvenes, impulsando un proyecto para bajar la edad para ser concejal a 18 años; como así también proyectos que fomenten el turismo en la ciudad y la generación de empleo.

Por último, sentenció: “Estamos acá para ayudar, dialogar y consensuar, pero pedimos que no nos corran con injurias en los medios, diciendo que tenemos acuerdos que no existen”.

En tanto, el presidente del bloque de Consenso Federal comunicó que su bloque no se expresaría ante la falta de la presencia de la máxima autoridad por una cuestión de respeto; y Patricia Mangino, quien forma un unibloque, directamente no hizo uso de la palabra.

