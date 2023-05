[Video] “La culminación del Complejo Federación no avanza”, Britos, Alonso y Vaccaro formularon aclaraciones

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Obras Públicas, Eduardo Alonso, y la directora del área, Andrea Vaccaro, brindaron aclaraciones respecto al Complejo Federación. “La obra no avanza porque la empresa que tiene la adjudicación (Sentra S.A.) no se logra poner de acuerdo sobre los valores con el gobierno nacional”, aclararon.

En primer lugar, el Mandatario expresó: “Yo no voy a polemizar con las declaraciones del exintendente Darío Speranza, pero hay algunas cuestiones que tenemos que aclarar porque no son ciertas, más allá de que todo lo que ocurrió desde diciembre de 2015 hasta este momento no es responsabilidad suya, porque no ha ocupado ningún cargo público desde entonces”.

“Aunque si él dice que no quiere hacer política, pero a su vez dice que el vecinalismo no puede gestionar, sí está haciendo política. El vecinalismo gestiona y lo demuestra cada día. No se puede atacar a una forma de gobierno que la gente eligió para gobernar«, cuestionó respecto a las declaraciones del exmandatario.

Más tarde, el jefe Comunal indicó: “Todos sabemos las condiciones de aquella inauguración y lo que faltaba por hacer. Venimos trabajando desde el inicio de nuestra gestión con esto. De hecho, hemos presentado lo referido al Complejo Federación a la vez que presentamos lo de los barrios federales, que hoy afortunadamente sí se están terminando”.

“Es la empresa Sentra la que tiene la obra adjudicada, no que es hay que volver a llamar a licitación, y hay que tener en cuenta que con la reactualización de precios hoy se necesitarían 1.000 millones de pesos para concretar el Complejo. Esta obra no avanza porque la empresa no se logra poner de acuerdo sobre los valores con el gobierno nacional”, aclaró.

Seguidamente, Alonso recordó: “Apenas asumí, concurrí con el ex secretario de Obras Públicas, Daniel Bascarán, a recorrer las torres 1 y 4, sobre las que dije que estaban bien hechas, pero el inconveniente era que no había electricidad, ni gas, ni cloacas”.

«En septiembre de 2022 solucionamos el tema de la factibilidad con Camuzzi y avanzamos con EDEN respecto a la Subestación que hay que construir ahí. Además, hasta que no se termine el segundo colector cloacal tampoco pueden conectarse las cloacas”, señaló.

Asimismo, informó: «Estoy en continuó contacto con el dueño de la empresa que tiene adjudicada la obra, que está tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional por el precio. Pero por parte del municipio no falta presentar ningún papel”.

En tanto que analizó respecto a los dichos de Speranza: “Me llamó la atención este comentario después de ocho años, porque en ese momento inauguraron una obra, no un complejo habitacional en donde pudiera ir a instalarse gente a vivir. Esa es la diferencia”.

A continuación, Vaccaro añadió: “Esto está enmarcado en el marco del Programa Reconstruir y hemos estado trabajando todo este tiempo para que se concrete. Hay que tener en cuenta que la terminación del Complejo sería de la totalidad de las torres, pero hay que considerar que algunas que ni siquiera tienen ascensores”.

“Este es un arreglo que tiene que concretar la empresa con el estado nacional porque es el convenio que está firmado y hay que tener en claro que no encuadra dentro un programa de viviendas sociales” y detalló que “todo lo deteriorado por el paso del tiempo está considerado en el presupuesto, como la pintura del edificio, arreglo de pisos y aberturas”.

Para cerrar, el Intendente remarcó: “Lo que se cuestiona es que cuando se inauguró el Complejo Federación, no estaba finalizado es decir que no estaba en condiciones para que viva gente. Nosotros somos los primeros interesados en que se termine, porque con ese dinero podríamos construir más viviendas, como así también sería muy conveniente para la Liga Chivilcoyana de Fútbol”.

