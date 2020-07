[Video] Intendente Britos: “Una muerte no se puede utilizar para hacer política partidaria; es momento de colaborar con los vecinos de Chivilcoy”

El intendente Guillermo Britos respondió a un comunicado emitido por un sector de la oposición en torno al Covid-19, sobre lo cual indicó que “es lamentable tener que hablar sobre miserias políticas en este momento” y enfatizó: “Una muerte no se puede utilizar para hacer política partidaria; es momento de colaborar con los vecinos de Chivilcoy”.

En principio, el jefe comunal comenzó diciendo: “Es lamentable que a pesar de que hemos pedido dejar las miserias políticas de lado, teniendo en cuenta que estamos en el medio de una pandemia, no lo hemos logrado. Una muerte no se puede utilizar para hacer política partidaria; es momento de colaborar con los vecinos de Chivilcoy”.

“Ayudar al intendente no es mandar a 50 militantes a decirle asesino al intendente o decir mentiras para alarmar a la sociedad. Ayudar al intendente no es desaparecer cuando más se lo necesita, sino trabajar en conjunto y atender a los vecinos en este momento, como he hecho yo, actuando inclusive sobre quejas a las instituciones que ellos comandan, las cuales nunca hice públicas, sino que hablé directamente con ellos”, exclamó.

En cuanto al primer punto de dicho comunicado que habla sobre la comparación en los promedios de contagios con los Municipios vecinos, el mandatario expuso: “Por ejemplo, Suipacha y Mercedes superan nuestro promedio. Nosotros hoy tenemos 20 casos activos y Suipacha 29, mientras que Mercedes tiene más de 100″.

“En el 2° punto, respecto al personal de salud contagiado, Suipacha tiene el Hospital cerrado, Mercedes y Bragado tienen gran cantidad de trabajadores contagiados. Esto no ocurre solo acá, pasa en todos los centros de salud, por la exposición que los empleados de la Salud tienen, porque estamos atravesando una pandemia mundial”, aclaró.

Luego, hablan del Tomógrafo, “tal como se ha explicado, la realidad es que hasta el jueves pasado estaba funcionando, incluso se le hizo una tomografía a un vecino de Alberti que la necesitaba, y luego el viernes no encendió, por eso acudimos a un centro privado. Nosotros tenemos un acuerdo mutuo con las instituciones privadas para cuando sea necesario utilizarlos, para que ningún estudio quede sin realizar”, señaló.

A lo que agregó: “El tomógrafo ya fue reparado este martes y se puso en funcionamiento”.

Respecto a los recursos destinados a la Salud, comunicó: “Nosotros asignamos cerca de $17 millones al Hospital para esta pandemia. Nunca faltó nada. Mientras que de Zona Sanitaria llegan insumos a cuenta gotas; ahora sí, gracias a mi contacto con el ministro de Salud bonaerense, todos los jueves recibiremos una cantidad importante de insumos para dotar a nuestros trabajadores y pacientes”.

A continuación, el jefe comunal manifestó: “Sobre el seguimiento sanitario a los vecinos contagiados o sospechosos, lo que dijeron es una terrible mentira, porque tanto las autoridades de Salud como algunos empleados, están realizando el seguimiento permanente, y es la Dra. Silvana Rossi, quien es directora de APS, la que firma las altas de los pacientes».

“Sería importante que colaboren y se sumen a trabajar, en vez de hacer política carroñera”, remarcó.

Asimismo, dijo: “También es una mentira que alarma a la sociedad el punto sobre el centro extrahospitalario que funciona en la Clínica del Carmen. Allí no se mezclan pacientes confirmados y sospechosos. El que está contagiado permanece totalmente aislado”.

Con relación a APS, informó: “Desde el primer día en nuestro Comité está incluida la directora de APS, y todos los que se han querido sumar a colaborar de dicha área, lo han hecho”.

“Pero no ayuda decir que los empleados de APS no están cobrando un bono de Nación que en realidad por disposición taxativa del Ministerio de Salud a ellos no les corresponde. En cambio, podrían gestionarlo, ya que es nacional, para incluir a todos los trabajadores de Salud; como así también al personal de Seguridad, Servicios Públicos y Desarrollo Social”.

En el siguiente punto, sobre la inversión en salud pública, explicó: “Cuando asumimos la Clínica del Carmen estaba destruida, nosotros la adquirimos, la reparamos y se añadió al sistema de salud público local; generamos la sala de Covid-19 en el Hospital Municipal con doce camas; conseguimos los fondos para poder finalizar los consultorios externos del Hospital, que fueron abandonados en el año 2014; más muchas mejoras que hemos realizado en los diferentes servicios; entre otras tantas cosas”.

“No sean miserables colaboren con este gobierno municipal que es lo que necesitan los vecinos de Chivilcoy”, enfatizó.

Para cerrar, el intendente hizo referencia a controversias sobre quienes firmaron dicho comunicado: “De hecho, hay varios vecinos que figuran como que avalaron dicho comunicado, que se comunicaron conmigo para decirme que ellos no firmaron, porque en realidad les mintieron diciéndoles que este documento era para hablar de viandas, cuando no es así”.

“Nosotros vamos a seguir gobernando, con el apoyo que nos dio la gran mayoría de la gente en las últimas elecciones. Dejen de hacer política barata, y permitan que este gobierno municipal gestione, y si quieren ayudar, ayuden, pero no con esta política carroñera”, concluyó.

VIDEO