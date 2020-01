[VIDEO] Intendente Britos: “Estamos convencidos de que estamos en buen camino”

En la vuelta de sus vacaciones, el intendente Guillermo Britos le agradeció a quien ocupó dicho cargo de forma interina, Esteban Genaro, y todo el equipo de gobierno, por lo realizado durante ese tiempo, sobre lo que dijo “afortunadamente, nuestra ausencia no se ha anotado”.

“A diferencia de lo que se cree, los primeros días de enero han sido movidos , por ejemplo, Genaro participó de la firma de la implementación del Plan “Argentina contra el Hambre” en la Provincia de Bs. As., que tuvo lugar en La Plata; y de varias actividades en la ciudad, fundamentalmente la inauguración de la diferentes actividades de verano y los carnavales”, subrayó.

En este sentido, agregó: “Seguiremos acompañando el desarrollo de estas actividades durante toda la temporada”.

“Considerando la cantidad de gente que ha asistido a las dos ediciones que transcurrieron a la iniciativa “Verano en Martija”, tenemos que darle una impronta más importante al Parque Lacunario A. Martija . Estuvimos hablando con los secretarios y creemos que tenemos que buscar otras formas de explotarlo más y darle mayor trascendencia, porque es un espacio municipal realmente interesante del que disponemos”, enfatizó.

Luego, Britos hizo referencia a lo sucedido con el gremio CICOP días atrás, quienes realizaron una convocatoria en el Hospital Municipal reclamando una lista de puntos al gobierno municipal.

“Lo de CICOP es un tema netamente político, que se demuestra con el hecho de que solamente catorce personas asistieron a dicha asamblea. Todos los que tienen que cobrar insalubridad lo están haciendo. Lo que ellos mencionan como desgaste laboral prematuro es algo que en todo caso, la mayoría de los empleados municipales tendrían derecho a cobrar, más aun quienes trabajan, por ejemplo, con los residuos o recogiendo escombros”, expresó.

Asimismo, añadió: “Además, hay muchos empleados del área de Salud que cobran insalubridad, horas extras, y tareas especiales, entonces no se entiende, porque si cobran no les afecta su salud, no se ve afectada, pero si no cobran sí ; porque el hecho es que si reciben el pago por insalubridad deberían trabajar solo seis horas. Entonces es algo difícil de explicar”.

Con relación a esto, concluyó: “Yo entiendo que todos merecen ganar más, y que muchos de los profesionales y empleados de la salud se sacrifican, tal como lo hacen muchos otros trabajadores municipales de otras áreas, que también tienen tareas muy complicadas, y que, por ende, merecen el apoyo del municipio. Entonces debemos ser más justos y más solidarios. No deben pensar solo en su bolsillo, sino en beneficio del Municipio, del resto de los trabajadores, y de todos los vecinos”.

Sobre las reuniones previstas para esta semana, el intendente informó que se postergó un encuentro con el gobernador Kicillof y el ministro de Educación Trotta, para el próximo lunes, por el viaje del primero a Israel. En tanto que, hoy martes se reunirá con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García ; y el jueves con el ministro nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta.

“A su vez, hemos estado gestionando reuniones en Provincia, sobre las que estamos esperando la confirmación. También estamos presentando los proyectos tanto de Obras Públicas como de Salud para financiar con el Fondo de Infraestructura Municipal, que ha sido votado por la Legislatura bonaerense”, comunicó.

Para cerrar, exclamó: “Seguiremos trabajando por el bien de todos los chivilcoyanos y estamos convencidos de que estamos en buen camino”.

