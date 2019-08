[VIDEO] Guillermo Britos: “Yo voy a gobernar con Lavagna, con Fernández o con Macri, y voy a gestionar para los chivilcoyanos”

A solo cuatro días de las PASO, el intendente Guillermo Britos, como precandidato a renovar su cargo ejecutivo desde el Frente Consenso Federal que lleva la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, mantuvo un diálogo exclusivo con DECHIVILCOY en el que realizó un balance integral de su gestión e informó acerca de los objetivos y metas a alcanzar ante un hipotético segundo mandato. También hizo hincapié en las singularidades de su espacio Consenso Federal, diferenciándose del resto de los frentes políticos que participan de las PASO.

Ayer al mediodía, en un encuentro exclusivo con DECHIVILCOY, el jefe municipal y precandidato a renovar su cargo por el espacio Consenso Federal, Guillermo Britos, habló sobre su gestión y declaró que “lo que más se destaca es el avance que ha habido en obras públicas, hemos hecho 193 cuadras de asfalto de las cuales van a ser 209 aproximadamente porque hemos sumado las dos cuadras del Centro Universitario”, y en este sentido estimó que “esperamos para mediados de septiembre tener finalizadas las 207 cuadras y empezar con estas dos nuevas”.

Asimismo, se refirió a la instalación cloacal en el Barrio Sur declarando fue “un pedido de los vecinos de hace cuarenta años que se puedo concretar. Es uno de los pocos lugares de Chivilcoy que admite nuevas bocas de cloacas porque en la mayoría de los barrios si sumamos mayor cantidad de bocas desbordamos las cloacas de los que ya tienen”, y al respecto señaló que “ésta es una gran falencia, y gane quien gane, tiene que ocurrir que Chivilcoy tenga de una vez por todas el segundo colector cloacal”.

SOBRE LA GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

Por otro lado, en el área de salud manifestó que “hemos mejorado la atención de todos los enfermos oncológicos, que es un tema muy complejo para Chivilcoy porque no tiene ningún Centro donde se hagan rayos pero sí tiene un lugar donde hacer quimioterapia que es en el Hospital Municipal”, e informó sobre el sector nuevo en la Planta Baja del nosocomio destacando la labor de los doctores Ignacio Ledesma y Lucía Fabiano, y de todo el equipo porque “la calidez humana, la atención y el esmero que le ponen estos profesionales es digno de destacar”.

Además, se refirió al CAPS Dr. Daniel Pastorino por la construcción de la “sala de Neurodesarrollo modelo que fue donada por la Fundación Ricardo Villalba; el CAPS ´La Unión´ y el Hospital de Moquehuá que también tienen un Centro de Neurodesarrollo y eso permitió que 50 familias que estaban en lista de espera hoy no tengan que esperar”.

Por último, sobre esta área destacó la reparación del Hospital Municipal de Moquehuá, del Hogar de Ancianos y del Edificio de la Clínica del Carmen “que estaba abandonado desde que quebró, pero el Municipio pudo adquirir el edificio y repararlo para que pronto pase a ser parte del Sistema de Salud”, y sobre esta Clínica reveló: “estamos pensando con el Doctor Caprara en sumar camas ahí para la atención de los Adultos Mayores que no tienen contención ni posibilidad de ir a un Hogar Privado”.

Sobre la gestión en Seguridad dijo que “el Centro de Monitoreo antes estaba frente a la Plaza Principal en un lugar alquilado y ahora tenemos un Centro de Monitoreo modelo; tenemos la Policía local que antes no existía en Chivilcoy, que se creó en el 2017 y que hoy recorre todos los barrios; tenemos el mil porciento de patrulleros de lo que recibimos”, y en este marco opinó que “se ha mejorado sustancialmente en Chivilcoy”.

ÁMBITO EDUCATIVO Y SOCIAL

En otro pasaje de la entrevista, Britos remarcó que “se ha avanzado mucho en la educación municipal, cuando nosotros asumimos la Inspectora nos quiso hacer cerrar el Jardín Latapié diciendo que no estaba en condiciones de funcionar, hoy el Jardín tiene salas nuevas, Sum, doble turno y tiene inglés, robótica, lengua de señas”. Además, mencionó los progresos en el Jardín Venezuela, en el Centro Varela y en el Centro Universitario “que es un extraordinario logro de la gestión anterior, y hoy se ha potenciado, se han sumado carreras”.

Aun así, expresó que “también hemos trabajado en toda la órbita provincial de la educación, hemos estado colaborando con la Escuela Normal, con la Escuela N°43, con el Jardín N°906, con la Escuela N°6; con todas las escuelas y jardines que han necesitado una mano a través del Fondo Educativo, que si bien no son establecimientos municipales hemos estados atentos a eso”.

Por ultimo hizo hincapié en los arreglos de los caminos rurales, “todas las cuadras de cordón cuneta y estabilizado de piedra caliza que son más de dos mil en todo el distrito”; y sobre el Hogar de Protección Integral para la Mujer víctima de violencia expresó que “por primera vez Chivilcoy tiene un Hogar con todas las comodidades para que 15 personas estén alojadas en un lugar muy céntrico con toda la seguridad, ojala nunca lo necesiten pero lamentablemente sabemos que es un flagelo complicado y que va a ser necesario utilizarlo”.

EL DESEMPLEO Y LA FALTA DE VIVIENDAS COMO PRINCIPAL PROBLEMÁTICA LOCAL

“Los dos mayores problemas que tiene Chivilcoy hoy tienen que ver con el desempleo y con la falta de viviendas”, reveló el jefe comunal y sobre ésta última enfatizó que “hay que avanzar urgente con la finalización de las 296 viviendas, muchas de las cuales lamentablemente creo que no se van a poder finalizar, fundamentalmente las que están hechas en la vía porque ahí está prohibido. No sé honestamente como hicieron para iniciar esas viviendas en el 2008 ya que los dueños nunca van a tener la escritura porque es un terreno del Estado Nacional entonces no se puede ceder a particulares”.

Y sobre el resto de las viviendas que integran el Plan Federal de Viviendas enunció que “hay que avanzar, hay que desalojar las que están usurpadas garantizándoles a esas familias un lugar donde vivir y finalizarlas”, y luego reveló que “es un tema que hay que seguir gestionando en el Gobierno Nacional, la verdad que nuestro Secretario de Obras Publicas se ha cansado de viajar y recibir promesas. Hay cooperativas de Chivilcoy que quieren terminarlas, o sea que es una materia pendiente y hay que hacerlo urgente”.

En este sentido también apuntó al Complejo Federación asegurando que “no es vivienda social, son viviendas tasadas por el Banco Provincia que hoy andan alrededor de dos millones de pesos, pero que pueden llegar a ser una solución para vecinos de clase media que hoy tengan un ingreso alto porque lamentablemente con este nivel de tasas es imposible acceder a un crédito. Pero no perdamos la esperanza de que este país se normalice y tengan las tasas que tienen los países vecinos y podamos tener la posibilidad de que muchos vecinos de Chivilcoy accedan a esos departamentos”.

Sobre la falta de empleo como un problema estructural, Britos hizo mención sobre la posibilidad de radicación de empresas en nuestra ciudad pero aclaró que en este contexto “la situación impide que se radiquen pero si las condiciones económicas nacionales mejoran hay alrededor de doce empresas que han venido a visitar nuestro Parque Industrial”, y concluyó asegurando que “estamos dispuestos a enviar al Concejo cualquier proyecto siempre y cuando garantice fuentes laborales para los chivilcoyanos”.

“YO VOY A GOBERNAR CON LAVAGNA, CON FERNÁNDEZ O CON MACRI, Y VOY A GESTIONAR PARA LOS CHIVILCOYANOS”

Respecto a las declaraciones de varios candidatos locales sobre la necesidad de que el gobierno municipal corresponda al mismo Frente político que el gobierno provincial y nacional, Guillermo se opuso argumentando que “hay una ley de coparticipación que es obligatoria, no es que decide la gobernadora a quien le manda la plata o no, la tiene que mandar por ley diariamente”.

En este sentido cuestionó las declaraciones del ex Secretario de Seguridad, Sergio Berni: “lo escuche decir que porque un patrullero le falta un paragolpe da una muestra de que la seguridad es un desastre en Chivilcoy. La candidata a intendente dijo que eso demuestra que debe estar alineado el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal”, y respondió acentuando que “cuando el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal estaba alineado, a nosotros nos entregaron Chivilcoy con 20 patrulleros tirados en el Corralón y con tres patrulleros funcionando, la propia realidad les contesta”.

Asimismo agregó que “supongamos que la candidata del Frente de Todos gane en Chivilcoy, y a nivel nacional y provincial ganen Macri y Vidal, con sus propias palabras ¿Cómo gobierna?, y si es al revés, si gana Alberto Fernández y Axel Kicillof, y a nivel local gana Lourdes Zaccardi, de acuerdo a sus propias palabras no podría gobernar”, y luego declaró: “voy a gobernar con Lavagna, con Fernández o con Macri y voy a gestionar para los chivilcoyanos, no es una limitante que gane otro espacio porque si no tendríamos que obligar a la gente a que vote una boleta completa y claramente la gente ya ha elegido, desde el 2013 en Chivilcoy, nunca votar una boleta completa”.

“YO ME QUEDÉ EN EL MISMO LUGAR, LOS QUE SE CORRIERON FUERON MASSA Y SOLÁ”

Durante la entrevista también se refirió a su espacio Consenso Federal liderado por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey a nivel nacional, y Eduardo “Bali” Bucca a nivel provincial, y sentenció: “Yo me quedé en el espacio que estaba, nosotros fuimos en el 2015 con Sergio Massa como candidato a presidente y Felipe Solá como candidato a gobernador, elegimos en ese momento la tercera vía que no quería ir ni con Cristina ni con Macri y yo me quedé en el mismo lugar, los que se corrieron fueron Massa y Solá”.

“Massa, Pichetto, Schiaretti y Urtubey querían hacer un Frente con Lavagna, que fueran a internas, pero a último momento Urtubey se quedó, Pichetto se fue con Macri y Massa se fue con Cristina, los que tienen que explicar porque cambiaron de espacio son ellos”, señaló Britos e indicó que la alternativa Consenso Federal “sigue siendo el espacio que trata de escaparle a esa grieta que tanto daño le hace al país. Yo creo que le hace mucho daño al país que solamente tengamos como opción Macri o Alberto. Nosotros estamos convencidos de que estamos en el mejor lugar”.

Con respecto a la lista que encabeza destacó que es “una lista plural, una lista que tiene peronistas, radicales, vecinalistas, que tiene gente del GEN e independientes. Nosotros hemos sido siempre un espacio abierto y seguimos convocando a todos los chivilcoyanos que se quieran sumar”.

Además, dirigiéndose a los frentes opositores enfatizó que “los otros espacios están radicalizados, lo demuestra que la lista de Bruno fue bajada. Si yo hubiera bajado una lista como la bajaron en el Frente de Todos seguramente dirían que soy antidemocrático”, y luego denotó que “en la lista de Juntos por el Cambio no se le dio participación ni al espacio del Senador Blanco ni al espacio del Comité Radical. Lo que me diferencia es eso, nosotros les abrimos las puertas y los brazos a todos”.

“LA ENCUESTA REAL ES LA DEL DOMINGO”

“La encuesta real es la del domingo. El domingo es un paso para seguir hasta octubre”, expresó el intendente y señaló que “la gente va a decidir con total libertad en octubre quien gobierna el país, la provincia y el municipio, y también quienes son los diputados que nos van a acompañar a cada uno de los espacios. Y en esto quiero ser claro y decir que el único diputado que hoy está en condiciones de asumir en Chivilcoy es Fabio porque los demás están en lugares que claramente no pueden acceder, y lo quiero decir porque es importante que Chivilcoy siga teniendo un diputado”.

Por último, dirigiéndose a los vecinos, dijo que al momento del sufragio “piensen en su calidad de vida, en que es lo que quieren para su futuro”, y agregó: “nosotros hemos hecho obras en todos los barrios y pensamos seguir haciendo, aspiramos a que todo Chivilcoy en los años siguientes tenga luminarias led y si no me toca ganar a mí ojala lo haga el que gane. Lo importante es que, gane quien gane, Chivilcoy siga creciendo”.

Entrevista: Suyay Galiotti

