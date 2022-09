[Video] Guillermo Britos: «Voy a resolver todo lo que haya que resolver»

Asimismo, denunció que hay sectores que adrede generan alarma para asustar a la comunidad.

El intendente Guillermo Britos habló sobre la seguridad en la ciudad, respecto a lo que aseguró que «se va a encargar de resolver todo lo que haya que resolver». Asimismo, insistió con que «hay sectores que en forma adrede generan alarma» e informó que pidió que se investigue a estas personas.

En primer lugar, el Jefe Comunal expuso: «Los vecinos que no tienen otra intención que protegerse y proteger a sus familias, saben lo que me interesa el tema, que me ocupo, y que voy a resolver todo lo que haya que resolver».

«Claro que existen hechos delictivos. Hemos tenido dos asaltos este último tiempo, uno en una oficina de una actividad conocida en nuestra ciudad en la que delincuentes se llevaron dinero, y otro asalto a un domicilio, cuyo titular tiene un sistema de apuestas que ofrece por redes sociales. La particularidad de este último fue que los asaltantes se movilizaban en un auto mellizo, en lo que queda establecer la procedencia del vehículo, porque la patente la habían robado en San Miguel», detalló.

En este sentido, explicó: «Cada vez que suceden hechos de este tipo, están relacionados con un entregador de nuestra ciudad. Cuando sale un delincuente de la cárcel se generan hechos como estos, o como fue antes de las elecciones en el Barrio Hacendados, hasta que la Policía los esclarece y por un tiempo se vuelve a la calma».

«Es algo cíclico, se repite cada vez que un delincuente sale de la cárcel, y, lamentablemente, siempre ocurrió y sigue ocurriendo porque el sistema no permite la reinserción social. El delincuente sale y vuelve a robar hasta que la Policía lo detiene nuevamente, mientras se cometen delitos», analizó.

Sobre un trascendido que surgió en redes sociales en que se denuncia que una persona en un auto siguió a una menor, el Intendente explicó: «Se inició una causa en la Fiscalía, donde hemos pedido que se investigue. Hasta ahora no hay nada que indique que el hecho ocurrió porque en ese lugar hay cuatro cámaras de seguridad y una puntualmente en el lugar que dicen que esto ocurrió. Si hubiera pasado debería estar grabado; además, nadie sabe quién es la víctima, ya que no hay denuncia».

«Se basan en un llamado a una radio, pero eso lo puede hacer cualquiera. De esta manera encienden las alarmas a través de un medio y lo comparten dirigentes y militantes políticos, muchos de ellos que, casualmente, son quienes insisten con que en Chivilcoy no se trabaja en seguridad», amplió.

Y agregó: «Son los mismos que hablaban de la supuesta violación en manada, que el mismo día se estableció que era una mentira y, sin embargo, insistieron con el tema».

Por otro lado, respecto al exhibicionista, que ya fue identificado, el Jefe Comunal indicó: «Hacen responsable al Intendente o al Secretario de Seguridad sobre una persona que le toca bocina a una mujer. Eso no puede ser controlado por un intendente en una ciudad de 80.000 habitantes, ya que es imposible evitar que un degenerado toque una bocina y se muestra desnudo o exhibiéndose».

Sobre esto, dijo: «Lo que corresponde es tratar de aportar toda la información que se pueda y realizar la denuncia. Pero no es responsabilidad de ningún funcionario el hecho en sí; entonces, de esta manera todo, esto se convierte en campaña política y, lamentablemente, no saben hacer campaña de otra forma que no sea sucia, carroñera y miserable, y que se potencia con un medio de prensa en particular, que está en contra de la gestión municipal».

«E inventan hechos para generar alarma en la población. Al hacer eso están cometiendo un delito, pero tiene que haber límites en este sentido», enfatizó.

En este sentido, Britos sostuvo: «Ningún municipio está libre de delito o puede prometer delito cero. Hay hechos que, lamentablemente, ocurren, y hay que investigarlos y esclarecerlos; pero no podemos permitir que se mienta y por eso hemos pedido a la Fiscalía que actúe».

«Sabemos cómo vienen actuando actores de la política o un medio, y lo peor es que van a seguir actuando así o peor. Sabemos a quienes están asociados y quienes bancan todo eso, lo bueno es que los chivilcoyanos, afortunadamente, también lo saben», aseguró.

En cuanto a las cámaras de Seguridad, el Intendente informó: «Hoy hay más de 200 funcionando y hay más de 50 privadas que se monitorean desde ahí y es visible para quien quiera» y añadió: «Vamos a potenciar esto con la incorporación de fibra óptica para que se puedan triplicar la cantidad de cámaras y para evitar que se caiga el sistema».

Asimismo, Britos informó que «antes de fin de año el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se comprometió a entregar 10 patrulleros 0 km para nuestra ciudad».

A continuación, el Mandatario expresó: «Le pido a los vecinos que se queden tranquilos que vamos a trabajar como siempre lo hicimos. Si hay algo que saben es que vamos a trabajar con todas las fuerzas por la seguridad de todos».

«Las encuestas les dan mal, entonces empiezan y se agudizan estos ataques. La famosa grieta que divide el país acá se une contra el gobierno municipal. Ya veremos qué pasa en las próximas elecciones, pero una encuesta seria que hizo la Provincia en julio de 2022 es una muestra de lo que piensan los vecinos y dice que casi el 80% de los chivilcoyanos apoya la gestión, pero en Twitter vemos 200 personas que dicen lo contrario», cerró.

