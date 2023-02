[Video] Guillermo Britos: «La directiva es no perseguir a nadie»

Asimismo, informó que la Justicia determinará la responsabilidad de los agentes de Tránsito involucrados.

El intendente Guillermo Britos habló sobre el siniestro vial que derivó en la muerte de Maximiliano Delasavia de 18 años de edad, el joven motociclista que colisionó contra una camioneta el pasado viernes al mediodía en la intersección de avenida Güemes y calle Bomberos Voluntarios.

En primer lugar, el Jefe Comunal indicó: “En principio, como lo hice el martes pasado, con su padre y con su madre, quiero reiterar mi acompañamiento a la familia en un momento de gran dolor, estamos hablando de la pérdida de una vida de una persona de 18 años, que a todos nos conmueve y nos duele mucho”.

Seguidamente, sostuvo: “Con respecto al hecho tengo grandes diferencias con lo que se está diciendo y se lo expliqué a la familia, ya que hay comentarios que realmente lo único que buscan es perjudicar e incluso ni siquiera respetar el dolor de la familia».

«El accidente está todo filmado, ya que a muy pocos metros de dónde sucedió el hecho, hay una cámara que funciona perfectamente y con la cual se ve todo el accidente. Esto comienza varias cuadras antes, hay que puntualizar esto, porque si hubiera respetado la instrucción de los inspectores de Tránsito, no estaríamos hablando de un accidente», apuntó.

Y enfatizó al respecto: «En esto hay que ser firmes porque si no se da el mensaje de escapate que no pasa nada y no es así. Lo primero que hay que hacer es respetar a la autoridad, respetar las normas y respetar las leyes».

«Lamentablemente, con todo el dolor de la familia que nosotros entendemos, la realidad es que no lo mató Tránsito, el joven chocó contra una camioneta, porque entró en contramano en una avenida; además, entendemos que la responsabilidad del conductor de dicha camioneta va a ser nula para la Justicia porque fue chocado», expresó.

A continuación, aclaró: «En este hecho no intervino ni Guardia Urbana ni la Policía Comunal, fue un móvil de Tránsito que, equivocadamente porque la directiva que tienen es muy clara, de no perseguir a quien se escapa, sino que se debe secuestrar la moto una vez que la persona llegue a su casa o cuando lo encuentren en la calle».

«Claramente hay un grave error del joven y hay un error también de los inspectores de Tránsito que se está investigando; es falso lo que dice la nota de un medio sobre que yo le dije a la madre que estaban suspendidos, no están suspendidos, lo que se dispuso es que no participen de ningún operativo más hasta tanto la Justicia determine si va a tomar alguna medida con ellos», continuó.

Y agregó: «El que investiga no es el Intendente, ni el Secretario de Seguridad, investiga la Justicia, con el apoyo en este caso de la Policía porque no intervino ningún móvil policial. Ellos determinarán la conducta a seguir con los inspectores».

«Si hay procesamiento judicial, administrativamente corresponde lo mismo y se les hará un sumario, no puedo decir nada sobre la sanción porque el que la firma soy yo y no puedo prejuzgar qué pasaría con ellos, además, ya pasó en un caso que después los abogados presentan que no sea yo el que firme el sumario», explicó.

«Más allá de que la directiva es no perseguir a nadie, vamos a seguir trabajando en el control de que las motocicletas circulen como corresponde, porque desde febrero del año pasado hasta ahora hubo más de 20 accidentes graves que por tener colocado el casco la persona no falleció o no terminó en terapia intensiva. Mientras que antes había tres o cuatro jóvenes por semana en esa situación».

A la vez que remarcó que «nosotros no justificamos nada que no se pueda justificar, se lo dije a la familia, no vamos a defender ninguna situación que no se pueda defender. Lo que vamos a hacer es una vez que la Justicia resuelva qué hacer con los dos inspectores que iban en ese móvil, tomaremos las medidas que correspondan».

Por otro lado, arremetió: «Como en todo, empiezan los carroñeros de siempre que todos los conocemos. En la marcha, hubo concejales diciendo que el hilo se corta por lo más delgado. El hilo se corta por donde se tiene que cortar, la Justicia Penal es clara, es para quien comete un error, no para su jefe ni para su familia».

«Muchas veces escuchamos que se dice por qué no se sanciona a los padres por lo que hizo el menor, porque la Justicia Penal sanciona al que comete el delito o la falta, no sanciona a nadie más. Acá hay 1900 empleados municipales, se imaginan que, si el Intendente tiene que ser responsable por la conducta de todos ellos sería complicado», añadió.

Para cerrar, aseguró: «Las puertas del Intendente siempre han estado abiertas y seguirán abiertas para todos los medios y explicaremos lo que haya que explicar. Sin ninguna posibilidad de que defendamos lo indefendible, si alguien cometió un delito o un error, se hará cargo».

