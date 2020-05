[VIDEO] Florencia Válvoli: Conversamos con la reciente incorporación al Concejo Deliberante en vísperas a la segunda sesión ocupando su banca

DECHIVILCOY dialogó con Florencia Válvoli, la flamante concejal de Consenso Federal, quien asumió en la primera sesión del HCD tras el parate por la pandemia, en lugar de Esteban Genaro, que regresó a la Dirección de Defensa Civil. En este marco, contó cómo se viene desarrollando en su nueva tarea, sus proyectos y sus aspiraciones como abogada, carrera de la cual se recibió en octubre de 2019.

En principio, explicó: “La verdad es que me sorprendió la decisión de Esteban (Genaro) de volver al Ejecutivo. Él se comunicó conmigo y me lo manifestó; en primer lugar, me preguntó si yo tenía ganas, y yo le contesté que sí, que aceptaba este desafío que había asumido al ser parte de la lista , y así fue”.

“Me tocó asumir en este momento tan particular, pero son las circunstancias y hay que aceptarlas”, exclamó.

Con relación a su nueva tarea, indicó: “Debido a la pandemia, desde la Presidencia se determinó digitalizar todos los expedientes así que esto da la posibilidad de que todos los concejales de manera remota podamos tener acceso a los mismos , desde nuestras casas, y estudiarlos, lo que es un gran avance y me permitió estar al tanto de todo en forma rápida”.

“Ya la semana pasada participé de las primeras reuniones de comisión, yo soy parte de las mismas que estaba Genaro que son Derechos Humanos y Obras Públicas; en tanto ayer estuve en el primer plenario de cara a la Sesión de este jueves 28”, agregó.

Asimismo, la flamante concejal puntualizó: “Es algo nuevo para mí, esta dinámica del HCD, pero ya me junté con mis compañeros, revisé los expedientes, y hoy, en mi segunda sesión , seguramente iré tomando mayor confianza en esta tarea”.

Sobre los proyectos en mente, señaló: “Teniendo en cuenta el panorama actual marcado por el Covid-19 tratamos de tocar temas más urgentes, y dejar para más adelante otras ideas, que además hoy en día en muchos casos no se podrían llevar a la práctica”.

Seguidamente, hizo foco en la significativa cantidad de miembros jóvenes del HCD en el espacio Consenso Federal, consignó: “Sin lugar a duda, el intendente Guillermo Britos como referente del partido, siempre nos ha dado lugares importantes a quienes integramos la Juventud. La verdad es que tanto en el Ejecutivo como en el HCD hemos tenido posibilidades”.

“En este sentido, se trata de darle una impronta joven, otra mirada y otra dinámica”, subrayó.

A lo que añadió: “Lo que queremos es acercar la gente al Concejo Deliberante, que lo puedan conocer, que sepan cómo funciona, que tengan conocimiento de los proyectos, y que incluso participen con proyectos propios , y que sepan que tenemos el bloque abierto a toda la comunidad, como así también que nosotros nos traslademos a los barrios para propiciar este acercamiento”.

“Lamentablemente ahora en este momento esto no puede ser así obedeciendo a las medidas por el Covid-19 como tampoco las sesiones tan abiertas al público, ya que tan solo están abiertas para la Prensa”, consignó.

“Otra idea es trabajar para transparentar la labor legislativa, que haya registros de quienes asisten a las sesiones, comisiones y plenarios, como votamos, tal como se hace a nivel nacional y provincial. A nivel personal es algo que me gustaría y que considero le daría otra impronta al HCD”, expuso.

A nivel personal, Florencia detalló: “Me recibí de abogada el año pasado, tres días después de que el intendente Guillermo Britos ganará las elecciones por segunda vez consecutiva. El domingo fueron las elecciones y el miércoles me recibí. Muchos me decían que estaba loca y que esperara, pero me gustan los desafíos y emprender tareas difíciles”.

“A la carrera la hice en siete años, empecé en la extensión de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Plata que funcionaba en el CUCH y finalicé en La Plata en forma libre. La mayor parte de la carrera estudié sola, y en el tramo final cada vez que me tocaba rendir me tomaba el TALP, y rendía allá en la sede platense. Fue todo un sacrificio”, enfatizó.

Así también, sostuvo: “Mi rama predilecta dentro del Derecho es el Derecho Penal, y mi idea es avanzar en ese sentido”.



Para finalizar, expresó: “Le quiero agradecer a Guillermo por el espacio y porque me haya tenido en cuenta para formar parte de esta lista y ahora ocupar esta banca ; como así también a todos mis compañeros del partido, en el cual milito desde 2015, y siempre es una satisfacción cuando llegan momentos como éste. Es una tarea ardua y difícil, pero le voy a poner todas las ganas”.

