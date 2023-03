[Video] Felice: «Hagamos promesas que de verdad se puedan cumplir, no le llenemos los oídos a los vecinos con cosas que no se pueden hacer»

«Este año se cumplen muchos mandatos, por eso quisiera hacer consideraciones necesarias sobre la situación que atravesamos en la ciudad, en la Provincia y el País, comenzó.

En la apertura de sesiones del HCD de Chivilcoy, el presidente del Bloque, Juan Ignacio Felice se refirió, en un breve discurso, a la importancia de la finalización de la autovía en la Ruta N° 5. En otro orden de temas, hizo mención del inicio de clases y la postura de los sindicatos docentes; manifestó su punto de vista sobre la situación económica actual en el país, la situación actual del Complejo Federación y pidió a los concejales «que no llenen los oídos de los vecinos de promesas que no se pueden cumplir».

«Este año se cumplen muchos mandatos, por eso quisiera hacer consideraciones necesarias sobre la situación que atravesamos en la ciudad, en la Provincia y el País», comenzó.

Respecto del inicio de clases, opinó: «Ayer, comenzaron las clases en la Provincia y escuchaba al Gobernador que decía que las clases comenzaron el 1 como no ha ocurrido otros años. Por supuesto que a todos nos alegra que los chicos estén en clases, pero me parece que hay que hacerse cargo de que este Gobierno no ha recibido paros de los gremios docentes, a pesar de los malos sueldos y los aumentos que son bastantes bajos. Me gustaría que con la misma intensidad que los gremios docentes defienden los intereses de los docentes durante algunos gobiernos, lo hagan también cuando gobierna, por ejemplo, el kirchnerismo, y eso es algo que no estamos viendo».

En cuanto a la situación económica actual del país, expresó: «Creo que es necesario remarcar la crisis económica en la que estamos sumergidos, que no solo es a través de los sueldos bajos que hay, y creo que es responsabilidad de todos los gobiernos, aunque solamente a veces escuchamos algunos pocos».

En otro orden, manifestó su opinión sobre la autovía en la Ruta N°5: «El año pasado en la apertura de sesiones hablaba de la Ruta N° 5 y los anuncios que se hacían sobre la reanudación de la obra. Los que transitamos la Ruta sabemos que la obra tal vez haya empezado muy despacio, pero creo que es algo necesario que los políticos pongan en la agenda y se finalice. Entiendo que este año es eleccionario y seguramente después de las PASO podrá haber un golpe de timón del Gobernador y el Presidente y cambiarán algunas prioridades, pero la prioridad es que esa Ruta se termine. Esperemos que esté en la agenda de todos los políticos».

Complejo Federación

«En nuestro Concejo Deliberante hablamos mucho del tema viviendas, de lo que era el Complejo Federación, cuando una diputada Nacional decía que abría las canillas y salía agua y esa obra estaba para terminar, pero van cuatro años desde que cambió el gobierno provincial y Nacional y todavía no hay novedades del Complejo Federación», manifestó Felice.

Finalmente, se dirigió a sus compañeros de recinto y expresó: «Hay muchos compañeros concejales que van a pretender ser candidatos a intendentes, como decimos en las sesiones y reuniones, por favor hagamos promesas que de verdad se puedan cumplir, no le llenemos los oídos a los vecinos con cosas que no se pueden hacer. Cuando ponemos dinero a una obra, le tenemos que sacar dinero a otras cuestiones, por eso no es solo cuestión de promesas y si vamos a prometer, que digamos cómo lo vamos a hacer. Que las promesas sean reales, los vecinos después elegirán lo que consideren mejor para la ciudad, que no tengo dudas que será seguir apostando por el partido de Guillermo Britos», culminó.

