[Video] Evangelina Peirano: «Hay que trabajar en la articulación con salud mental que es un tema muy complicado»

La precandidata a consejera escolar en primer lugar en la lista de Perillo habló sobre su historia en la política, su aporte dentro del espacio y los proyectos que tiene pensados para nuestra ciudad.

La primera precandidata a consejera escolar que acompaña a Carlos Perillo, la Prof. de Psicopedagogía Evangelina Peirano, sostuvo que «hay que trabajar en la articulación con salud mental que es un tema muy complicado».

En primer término, Peirano contó: “No me dedicaba a la política, fui convocada como docente para ocupar este lugar y la verdad es que me interesó. Mi idea es poder brindar mi experiencia ya que tengo muchos años en el sistema educativo y me parece importante que los docentes podamos aportar nuestra mirada”.

En cuanto a su objetivo, detalló: “Queremos acompañar a las escuelas en que el Estado esté más presente en ciertas situaciones, ya que hoy la institución escolar está atravesada por múltiples situaciones que tienen que ver con lo social. Hoy se necesita el apoyo y el acompañamiento del Estado”.

“Por ejemplo, hay que trabajar en la articulación con salud mental que es un tema muy complicado, porque la salud pública hoy no cuenta con la cantidad de profesionales que se necesitan, y después de la pandemia esto se siente mucho, fundamentalmente en el nivel secundario”, agregó.

Asimismo, indicó: “Hoy lo económico es una gran problemática, los chicos sufren esto dentro de las familias y en la escuela se visualizan las cosas que pasan ya sea adicciones, problemas de salud mental, y demás”.

En este sentido, aportó: “Claramente se contiene mucho, pero en las escuelas con mucha matrícula se complica más. Igualmente, más allá de eso llega un momento en que no se tienen las herramientas para seguir haciéndolo y ahí es cuando se necesita de una red con salud mental y con otras instituciones”.

“Últimamente noto que hay poco apoyo del Estado en general, es decir esas redes con las que solíamos trabajar hacia afuera no están funcionando tan bien como deberían. La calidad educativa es otro de los grandes problemas en lo que se está trabajando, se está tratando de mejorar, pero lleva tiempo”, analizó.

Respecto al trabajo en el Consejo Escolar, añadió: “Hay que tener en cuenta las prioridades, hay que seguir mejorando la infraestructura escolar, el servicio alimenticio, el transporte, son todas cuestiones primordiales para que los chicos puedan tener trayectorias escolares exitosas”.

Por último, explicó los motivos por los cuales deben votarlos: “Nos deben elegir porque este equipo tiene buenas propuestas, certeras, realizables, como por ejemplo armar un campus pedagógico, ya que Chivilcoy cuenta con muchos estudiantes terciarios, la idea es concentrar todas las carreras de nivel superior en un mismo lugar”.

