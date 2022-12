[Video] Este sábado se presenta la muestra “Lo que habita en mí” de Mariel Butti en el Museo Pompeo Boggio

Este sábado 3 de diciembre, a las 20 horas, en el Museo Pompeo Boggio, se presenta la muestra “Lo que habita en mí” de Mariel Butti. Así lo anunció el secretario de Cultura y Educación, Adrián Vila, junto a la artista, en conferencia de prensa esta mañana.

En primer lugar, Vila informó: «Este sábado vamos a abrir las puertas del Museo con la exposición de la muestra de Mariel Butti, con la participación de Lorena Bustos en la narrativa y de Gabi Arias en la música».

En relación a esto, Butti indicó: «Es una muestra que cuenta con parte de las últimas obras del 2021 y 2022 en que he encontrado esas emociones, esas cosas del día a día, con los sentimientos de la vida, estar bien, estar mal. Se trata precisamente de lo que habita en mí y que nos habita a todos».

En cuanto a las obras, la artista señaló: «Tengo una gran cantidad; he mezclado acrílico, óleo, crayones, acuarelas; es decir, que hay una muestra de todo lo que voy utilizando, con una mirada muy amplia y abarcativa».

Por su parte, Lorena Bustos, sostuvo: «Mariel me llamó para participar de esta muestra; cuando llegué a su casa a ver su producción me di cuenta de que no había exagerado cuando me dijo que se le pasaba todo el día pintando. Es impactante».

«Mi participación tiene que ver con una narrativa que escribí a partir de lo que vi y conversé con la artista. Los invito a todos a que se acerquen a disfrutar y a habitar esta obra. Cada una de las personas que venga lo va a poder experimentar y transitar», agregó.

Por último, Gabi Arias señaló: «Tiene mucho de lo latinoamericano, por los colores. Cada artista hace a partir de lo que está dentro de uno. Vi mucha coincidencia con mi búsqueda y con lo que hago, que parte de mi esencia de ser venezolana y abocarme al folklore de Latinoamérica».

