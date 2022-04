[Video] El secretario de Seguridad formuló aclaraciones con respecto a la situación del Centro de Monitoreo

Arturo Pertosa formuló aclaraciones con respecto a la situación del personal del Centro de Monitoreo y se refirió a las nuevas cámaras que se están colocando en el Cementerio Municipal.

El secretario de Seguridad municipal, Arturo Pertosa, brindó una conferencia de prensa para dar respuestas a trascendidos que han surgido en torno a un conflicto con trabajadores del Centro de Monitoreo, que depende de esta Secretaría. “En marzo se notificó la vuelta al sistema normal (6×3) a partir de abril”, informó el funcionario y explicó que “la notificación en contra de esta medida no fue presentada en el Municipio”, solamente se hizo en la Delegación del Ministerio de Trabajo local.

En primer lugar, Pertosa sostuvo: “El Centro de Monitoreo municipal estuvo trabajando en estos dos años de cuarentena, desde marzo de 2020, con un sistema de burbujas, que disponía trabajar 5 días y tener 5 de descanso, como se hizo en casi todas las áreas del país, pero desde el 1 de enero dispusimos que se vuelva a la normalidad, que es 6 días de trabajo y 3 de descanso”.

“Esto se comunicó pertinentemente, pero en ese momento, muchos de los integrantes del personal entraban en periodo de vacaciones, por lo que se decidió dar dos meses de prorroga y volver a la normalidad el 1 de abril, lo cual se comunicó con antelación, en el mes de marzo”, continuó.

Sobre lo que aclaró: “Dado a la baja de casos, se dispuso esta medida que es la que siempre se sostuvo y que es la que manejan todos los centros de monitoreo. Un trabajador del centro de monitoreo trabaja 160 horas mensuales, 20 días al mes, con 10 días de descanso”.

“Al comenzar abril hemos advertido que el día anterior (31 de marzo) algunos trabajadores, quizá motivados por alguna especulación política, presentaron una notificación en la Delegación del Ministerio de Trabajo local, que fijó una audiencia para estos días”, puntualizó.

Y agregó: “Al enterarnos de esa notificación, que creemos que está firmada por alrededor de 20 empleados, ya que a nosotros no nos llegó la notificación formal, nos pareció correcto brindar estas aclaraciones porque se dijo supongo que malintencionadamente que un trabajador del monitoreo gana 28.000 pesos, cuando esto no es así. Los sueldos de quienes motivaron esta movida oscilan entre los 42 y 47 mil pesos, y además pueden hacer horas extras, algo que dijeron que no podían hacer y es mentira”.

“Cualquier tema que afecte a los empleados municipales los debe resolver el secretario del área, por ende, es una lástima que no se haya presentado la notificación acá o en Secretaría Privada como corresponde. Este claramente no era el camino. Por todo esto creemos que hay alguna cuestión política atrás”, remarcó.

Seguidamente, Pertosa indicó: “Más allá de todo esto, los trabajadores volvieron a trabajar como estaba estipulado que hagan, algo que también ocurrió con empleados públicos de la Nación y la Provincia, con el fin de brindar mayor atención en este caso a lo que refiere a la seguridad”.

«El sistema de burbuja afectaría no solo al servicio de seguridad, sino que sería injusto para con el resto de los trabajadores municipales. Está claro que nadie tiene privilegios», aseguró.

A continuación, señaló: «Hoy el Centro de Monitoreo cuenta con 90 empleados; en algunos medios dijeron que la notificación fue firmada por 70 empleados, algo que no creo pueda ser cierto, porque la gran mayoría está trabajando con normalidad. Y muchos de ellos nos hicieron saber que están muy conformes con la vuelta del servicio normal y que no van a hacer ninguna petición».

«A los vecinos de Chivilcoy les queremos transmitir la tranquilidad de que el servicio está dispuesto, y que decidimos dar cese al sistema de burbujas. Lo único que se les pidió es que trabajen normalmente como hacen el resto de los empleados municipales de todas las áreas», finalizó.

CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Por otro lado, Pertosa informó que «ya están funcionando las cámaras de seguridad que se instalaron en el Cementerio Municipal, que fueron colocadas porque hubo algunos hechos vandálicos».

«Para esto se armó un proyecto con la empresa que las coloca. Las mismas van a ser monitoreadas desde el Centro Multiagencia 911», agregó.

Asimismo, anticipó: «Tenemos un proyecto muy ambicioso para instalar fibra óptica en todo el partido que permitiría tener mayor señal para poder instalar más cámaras, ya que nuestro objetivo es llegar al número de 600 en total, que permitiría tener cubierto todo Chivilcoy».

VIDEO