[Video] El neumólogo infantil Pablo Alfonso derribó mitos en torno al asma

Teniendo en cuenta que el pasado 4 de mayo fue el Día Mundial del ASMA, el neumólogo infantil Pablo Alfonso expuso sobre esta enfermedad, brindando detalles sobre la misma para visibilizar la misma y recordar aspectos importantes de ésta.

Este año la temática fue dejar de lado los mitos respecto al ASMA, y respecto a esto se expidió el especialista.

En primer lugar, Alfonso aclaró: “En Pediatría es la enfermedad crónica más frecuente, que básicamente se trata de una inflamación de los bronquios, en la cual el paciente si tiene una predisposición genética o bien hay condiciones medioambientales que lo afectan, genera silbido en el pecho, tos, fatiga, incomodidad para hacer movimientos mínimos, que condiciona muchísimo a los chicos y también a los adultos que la padecen”.

Y prosiguió: “Uno de los primeros mitos que hay que derribar es que esta enfermedad no aparece solamente en la niñez, sino que también puede presentarse en otro momento de la vida, ya sea la adolescencia o la adultez”.

“Hay una incidencia global del asma cercana al 10% de la población general, pero en menores de 6 años hay una incidencia aún mayor. Aunque no siempre que silba el pecho, es asma, también pueden ser enfermedades virales o bronquiolitis”, amplió.

En este sentido, sostuvo: “Si los episodios prevalecen a lo largo del tiempo, superando los cinco años, sumado a otros estudios, se puede diagnosticar que la persona ya tiene asma, pero antes de esa edad no es adecuado dar un diagnóstico definitivo”.

Por otro lado, en relación al Covid-19, el médico precisó: “Es un mito también pensar que la persona con asma corre más riesgo de que se complique su cuadro si contrae coronavirus, esto no es así, porque si la persona está controlada con medicamentos, no necesariamente se debe sufrir complicaciones mayores”.

En cuanto al uso del tapaboca o barbijo, indicó: “Se decía que los que sufren asma no lo debían usar por su vulnerabilidad, que en realidad no es tal. Su no agrava la enfermedad ni lo expone a ningún riesgo, por el contrario, evita que contraiga cualquier virus respiratorio”.

Seguidamente, Alfonso informó: “Durante el año 2020, no hubo bronquiolitis, ni gripes; es decir, prácticamente, no hubo enfermedades respiratorias en todo el cono sur, según indican los estudios. Este año, sin embargo, se han empezado a manifestar los virus que es lógico que aparezcan en épocas otoñales, y también porque volvieron varias actividades sociales, entonces se relajaron algunas medidas de prevención”.

Respecto a la presencialidad escolar, el especialista fue enfático al decir que “no se discuten los beneficios de ésta”.

“En este sentido, es fundamental que se cumplan con los protocolos indicados y en Chivilcoy esto se está respetando y controlando muy bien, entonces hay que remarcar que los contagios no se dan en las aulas”, remarcó.

A lo que agregó: “Además, si se hace un trabajo prolijo de detección de casos y aislamiento, esto puede funcionar perfectamente”.

En cuanto a las consultas médicas, Alfonso señaló: “En el consultorio se cumplen los protocolos a rajatabla” e hizo hincapié en que “los controles no deben suspenderse, como así tampoco el calendario nacional de vacunación regular”.

Por último, en relación a la vacuna antigripal informó que “es obligatoria para los menores de dos años y en los mayores de esa edad se indica para aquellos que presenten un diagnóstico asociado al asma, y a otras enfermedades crónicas puntuales”.

