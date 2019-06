[VIDEO] El líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, estuvo presente en nuestra ciudad

El líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, estuvo presente el miércoles en nuestra ciudad; donde mantuvo un encuentro con militantes y brindó una conferencia de prensa en la sede de la organización, en compañía de la referente local Myrian Carballo. Además, se reunió con el intendente Guillermo Britos y funcionarios municipales, y con el presidente del PJ, Darío Speranza.

En este marco, Alderete recordó: “En el año 2015 nos unimos con Barrios de Pie, Somos, el Movimiento Evita y a CTEP para enfrentar a un gobierno que sabíamos que iba a aplicar un modelo que nos quitaría todos los derechos que habíamos conquistado”.

“Entendimos que es más fácil juntarse y unirse con la gente que piensa igual o similar”, puntualizó.

Asimismo, expuso: “Siempre nos han descalificado, diciéndonos choriplaneros, delincuentes y que no queremos trabajar, pero esto último no es culpa nuestra porque nos han expulsado del mercado laboral; es por eso que decidimos que nuestras respuestas sean políticas y que no nos traten como ciudadanos de cuarta, porque pensamos, analizamos y tenemos propuestas para nuestro país”.

“Yo quiero vivir en un país, que tenga salud, educación, techos para todos, tierras para producir, teniendo un modelo de país que le pueda dar de comer a los 40 millones de argentinos”, exclamó.

También, informó que todas las organizaciones se encuentran llevando a cabo un relevamiento en los diferentes comedores que desarrollan, con el objetivo de realizar una nueva propuesta. “La situación es grave, porque los niños y adolescentes no sólo presentan bajo peso, sino que hay grados de desnutrición, y esas son consecuencias irreversibles”, remarcó.

Respecto al posicionamiento de la organización de cara a las próximas elecciones, Alderete explicó que se integraron al espacio que tiene a la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández como precandidatos a presidente y vice, respectivamente.

En este sentido, precisó: “El primer frente político que armamos previo a las elecciones fue “En Marcha”, luego fuimos a otra alianza, que encabezó Felipe Solá y a partir de ahí, vimos la actitud de la ex Presidenta, que es lo que permitía ampliar más el frente”.

“Estamos trabajando juntos en este frente patriótico, pero también entendemos que deberían sumarse otras organizaciones que entendemos que deberían también formar parte, y definitivamente queremos ser parte de las decisiones políticas porque nosotros somos los que sufrimos las consecuencias”, agregó.

