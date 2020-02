[VIDEO] El intendente Britos junto al equipo de funcionarios municipales atendieron en la Plaza Belgrano

En el marco de una nueva salida de Gabinete, el intendente Guillermo Britos, junto al equipo de funcionarios municipales estuvieron presentes en la Plaza Belgrano, atendiendo las inquietudes y requerimientos de los vecinos.

Cabe remarcar que se trata de una iniciativa inédita que se viene llevando a cabo hace un año por el gobierno municipal, con el objetivo de acercar el estado a los vecinos, visitando los diferentes barrios y localidades del partido, para facilitar el diálogo, y brindar respuestas y soluciones a la comunidad.

En este sentido, el jefe comunal amplió: “Contamos con una buena concurrencia de gente la mayoría se acercó a averiguar por el Plan de Regularización de las Tasas Municipales, que todavía está vigente, a quienes derivamos para el día miércoles a la Municipalidad; y otros temas como pedidos de vivienda y de trabajo, y otras cuestiones cotidianas, que son de fácil resolución”.

Sobre el Plan de Regularización de las Tasas Municipales, detalló: “Hemos recaudado más de $20 millones entre enero y febrero, lo que es muy importante, porque la coparticipación se está demorando, y esto es de gran ayuda para sostener las diferentes tareas del Municipio y para cumplir con el pago de los sueldos como corresponde”.

Asimismo, agregó: “Recordamos que ayer se depositó la escolaridad y a partir de hoy- 22 de febrero- ya se puede cobrar, pensando en que el 2 de marzo comienza el ciclo lectivo, y esto les da tiempo a todos los empleados municipales a hacer las compras escolares que necesiten”.

En otro orden de cosas, el mandatario hizo referencia a las reuniones sostenidas tanto con el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, Ariel Schale, como con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, con el fin de reactivar la actividad industrial, ayudar a las PYMES, y generar empleo en nuestra ciudad.

Estas gestiones se dan en el marco de la gran cantidad de reuniones que el Intendente ha estado teniendo en estos días con importantes funcionarios tanto de orden nacional como provincial de las diferentes carteras para obtener todo lo que Chivilcoy necesita.

Con relación a esto, el mandatario precisó: “Es la primera vez que estoy convencido de que vamos a tener nuevamente en funcionamiento la nave municipal donde estaba Paquetá, y de que más empresas se van a radicar en nuestra ciudad, generando fuentes laborales”.

“Esto lo sostengo porque considero muy correcta la decisión que se ha tomado de no permitir importar calzados finalizados, sino solamente insumos, para que se produzca en el país”, añadió.

Seguidamente, contó: “Schale me manifestó que lo que ellos pretenden es poner en funcionamiento otra vez las cuatro plantas en donde se fabricaban zapatillas, Chivilcoy, Las Flores, Esteban Echeverría y Coronel Suárez. Él fue uno de los promotores de que Paquetá se instale en su momento en Chivilcoy y produzca acá, así que conoce muy bien la materia y está comprometido en eso”.

“Si esto se mantiene seguramente pronto vamos a tener a alguna empresa produciendo nuevamente en Chivilcoy, con una importante generación de fuentes laborales, lo que será una gran noticia para todos”, enfatizó.

Así también, informó: “No obstante a eso, cuando me reuní con Augusto Costa pude comprobar que en lo que concierne al cierre de empresas chicas y comercios, Chivilcoy está muy por debajo en comparación con otros lugares, lo que indica que algunos índices que circulaban previo a las elecciones no son reales, y pese al mal momento económico nacional y provincial, la situación de nuestra ciudad no es tan mala”.

Para cerrar, el jefe comunal exclamó: “Vamos a trabajar por poner en marcha la nave municipal y reactivar los predios improductivos en el Parque Industrial, y también el Parque Industrial de Moquehuá, ya que también me aseguraron será incluido para ofrecerlo a empresas interesadas”.

“Tenemos todo el apoyo tanto del gobierno nacional como del provincial, y no tengo dudas de que pronto tendremos buenas noticias para todos los chivilcoyanos”, concluyó.

VIDEO