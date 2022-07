[Video] El ingeniero Pablo García destacó la importancia del uso eficiente de la energía

El ingeniero Pablo García brindó una charla, en el marco del ciclo «Energías y Producción», en que hizo foco en el uso eficiente y racional de la energía.

En primer lugar, explicó: «La idea básica de la charla es ver de qué forma se puede hacer un uso más eficiente de los recursos energéticos».

En este sentido, destacó que «hay que prever ciertas cuestiones buscando ser más eficientes».

«Cuando se hace un diagnóstico energético debemos evaluar todos los recursos. Aunque a nivel contractual y de encuadre los usuarios desconocen bastante sobre la energía eléctrica», enfatizó.

Luego, García diferenció las energías renovables y las no renovables. «La energía renovable es aquella que en ciclos cortos se puede volver a obtener o que no se gasta. En cuanto a la no renovable, es la que es escasa y no se vuelve a generar o se hace en procesos muy largos», detalló.

Más tarde, el Ingeniero indicó: «La importancia de incorporar energías renovables tiene que ver con la posibilidad de diversificación, para obtener energía eléctrica y no depender tanto por ejemplo del gas natural, como hoy en día en nuestro país».

Y a la vez agregó: «Es difícil generalizar esto a nivel mundial porque las realidades son muy distintas».

Seguidamente, García destacó: «Tenemos un abanico interesante en la Argentina y hay muchos recursos que podemos aprovechar más, por ejemplo, el viento del sur o el sol del noroeste; o así también la generación de biomasa» y agregó: «Por eso siempre hay que planificar a nivel local».

En cuanto a esta temática, el especialista ahondó: «No se trata solo de difundir sino también de que los usuarios se interesen. Hoy en día hay información, pero no le damos a la energía en sí misma la importancia que merece, porque siempre hemos tenido otros problemas prioritarios para resolver».

«Si en los finales de los 90, casi 2000, no se hubiese legislado por la seguridad e higiene, ese tema hubiera tenido la misma suerte que nosotros. Nadie nos dijo o enseñó que teníamos que usar la energía eficientemente. Por eso el desinterés», opinó.

En cuanto a la generación de proyectos conjuntos y eficiencia en el uso, García sostuvo: «Como en cualquier rubro se pueden generar proyectos propios, pero cuando uno comienza a dialogar con las partes, nos damos cuenta de que lo principal es diagnosticar, ver la estructura energética que se utilizan, qué utilizan».

«Entonces primero hay que desmenuzar bien la estructura energética para empezar a dialogar y a partir de ahí generar proyectos conjuntos», dijo.

Y añadió: «A veces se pueden hacer pequeñas cosas para no malgastar la energía. Por eso hay que hacer un diagnóstico y revisar siempre pensando en la eficiencia».

Por último, el Ingeniero remarcó: «El uso racional de la energía es un beneficio adicional que se logra en relación al cuidado del medio ambiente, además de lo económico».

