[VIDEO] El Gabinete Municipal estuvo en Avenida de Tomaso y calle 8 dialogando con los vecinos

El intendente Guillermo Britos y el Gabinete estuvieron presentes en la intersección de la avenida de Tomaso y calle 8, en donde está ubicado actualmente el depósito municipal, atendiendo las inquietudes, solicitudes y sugerencias de una gran cantidad de vecinos que se acercaron al lugar.

En este marco, el jefe comunal sostuvo: “Fue un acierto venir a este lugar porque estuvo muy concurrido, ya que se acercaron muchos vecinos de la zona y también de otros barrios más alejados, con problemáticas puntuales de rápida resolución”.

“A su vez, muchos de ellos destacaron la importancia de que demos la cara, ya que anteriormente era muy difícil poder tener contacto directo con algún funcionario. Nosotros a partir de este sistema que implementamos sábado a sábado facilitamos mucho esa acción”, subrayó.

Con relación a las obras que se están llevando adelante desde el Municipio, el jefe comunal aclaró que “las cuadras que se asfaltaron en la ciudad se realizaron gracias a la firma de un convenio entre la Provincia y el Municipio, en donde Provincia aportó el 70%, y el Municipio el 30% restante”.

“Desde la Gobernación de la Provincia se dispuso un fondo de obra para cada Municipio, en donde cada intendente eligió el destino de ese dinero teniendo en cuenta las necesidades de cada lugar, tal como nosotros hicimos obras como por ejemplo las 186 cuadras de asfalto en distintos puntos de la ciudad y las cloacas en el Barrio Sur”, amplió.

A lo que añadió que “ese 30% el Municipio lo destinó de los fondos corrientes o de los aportes de los vecinos a través del pago de las Tasas Municipales”.

Asimismo, el mandatario explicó: “Por su parte, el dinero que recibimos también corresponde a las tasas provinciales que todos los chivilcoyanos pagamos, que vuelven por coparticipación”.

“Por esta razón debe valorarse el gran esfuerzo que realizan los vecinos de Chivilcoy al pagar sus impuestos, lo cual debe ser devuelto en obras”, enfatizó.

En cuanto a la ex Clínica del Carmen, informó: “El fondo que se utilizó ya estaba presupuestado en Provincia para la construcción de un nuevo Polideportivo, que no se pudo ejecutar porque no se cedió la sede; por lo que se cambió el destino del dinero y se tomó la decisión de comprar la Clínica”.

En otro orden de cosas, el jefe comunal comunicó que esta semana se reunió con el presidente y la comisión directiva del Parque Industrial en pos resolver la situación de nave donde funcionaba Paquetá para que la misma quede a disposición del Municipio.

En este sentido, indicó que las autoridades comprometieron una reunión con los dueños de Paquetá para concretar el retiro de la misma, y luego poder avanzar en la instalación de otras empresas que están interesadas en radicarse aquí, como son algunas del rubro de la construcción, textiles, entre otras.

En tanto, remarcó: “Hay otros emprendimientos que se están generando como la instalación de una estación de servicio y una empresa de servicios al agro de empresarios de Alberti, otra estación de servicio que se está construyendo en la avenida Mitre, y el molino Pronexo que abrió recientemente”.

“Seguiremos trabajando por generar más empleo, en conjunto con el gobierno provincial y nacional, y esperamos que cambien pronto las condiciones para que esto se vea facilitado”, exclamó.

Por último, el jefe comunal sentenció: “Tenemos que trabajar todos juntos para mejorar la calidad de vida de los vecinos, de mi parte estoy dispuesto a eso”.

VIDEO