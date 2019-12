[VIDEO] Dra. Silvana Rossi: Precauciones ante las altas temperaturas, sarampión y dengue

La directora de APS, Silvana Rossi, brindó las precauciones a considerar ante las altas temperaturas y el dengue. Asimismo, se refirió a la vacunación contra el sarampión.

Con respecto a las altas temperaturas, indicó: “Es importante recordar que los más vulnerables son los niños, fundamentalmente los bebés menores a seis meses, y los adultos mayores.

“Si los bebes están con lactancia exclusiva no hay que agregar ningún otro líquido, en cambio, si no están con lactancia exclusiva se puede agregar agua. En tanto que el consumo de agua es fundamental para los adultos mayores”, detalló.

Luego, agregó: “La protección solar es necesaria para todo el mundo, porque hoy en día los rayos UV están más fuertes independiente del horario, si bien la franja que va desde las 10 hasta las 16 horas es la que más cuidado requiere, especialmente a la piel de los niños y a los adultos mayores hay que cuidarla durante todo el día”.

Sobre el sarampión, Rossi explicó: “El brote de sarampión inició a principios de año, pero la verdad es que las vacunas contra esta enfermedad no faltan ni faltaron nunca”.

“La última campaña que realizamos nosotros, en el año 2018, llegamos al 88% de los chicos, el resto seguramente se trata de niños no escolarizados. Por eso para esto es necesario la toma de conciencia por parte de las familias, porque las vacunas no son sólo para cuidar al niño que estoy vacunando, sino a toda la comunidad”, enfatizó.

Asimismo, añadió: “En la Región Sanitaria X, que es a la que pertenecemos, no tenemos casos. Igualmente, durante el año 2020 realizamos una campaña en este sentido de nuevo, en los meses de octubre-noviembre, para vacunar a aquellos que aún no lo hicieron y a los nuevos”.

“La vacuna que, si faltó, y que todavía falta, es la anti-menignococo. En realidad, no escasea, sino que tenemos poca cantidad, a las cuales reservamos para los niños menores a tres meses, por eso a las demás dosis para niños más grandes no las estamos dando, porque no poseemos con suficientes”, informó.

En este sentido, señaló: “Esperamos que más de allá de todas las cuestiones políticas se resuelva el tema de las vacunas”.

A continuación, la pediatra recomendó: “Todo aquel que tenga dudas sobre si sus hijos fueron correctamente vacunados se deben acercar a su pediatra a consultar. En cuanto a los adultos es importante recordar que aquellas personas que nacieron desde el 1965 hasta hoy deben ser vacunadas, es decir deben tener documentadas dos dosis de la vacuna contra el sarampión, y no deben volver a hacerlo”.

“En caso de duda, pueden acercarse a darse una dosis más -lo cual no afecta a la salud-para quedarse tranquilo”, manifestó.

Por último, con relación al dengue expuso: “Reiteramos que es importante descacharrar los patios, no tener afuera elementos que puedan juntar agua, cambiar el agua de los floreros y de los bebederos de animales, utilizar repelente, tener los cuidados correspondientes dentro del hogar para evitar que los mosquitos ingresen, por ejemplo, tener mosquitero, y utilizar pastillas o espirales”.

