[VIDEO] Dip. Nora Salbitano: “No hay como caminar, tocar timbre y charlar con los distintos sectores sociales”

La diputada provincial Nora Salbitano, quien asumió su cargo la semana pasada, dialogó en exclusiva con DECHIVILCOY sobre su militancia política, su nuevo cargo, el espacio del Frente de Todos, y las expectativas del país, la provincia de Buenos Aires, y la ciudad, de la mano de sus nuevos gobiernos.

En primer lugar, sobre sus comienzos en la política, explicó: “Hace 20 años que militó. Empecé con Néstor Kirchner cuando abrió su primera unidad básica acá en Chivilcoy , junto a varios compañeros que nos gustaba mucho lo que él estaba haciendo en Santa Cruz. Yo era la única mujer en ese grupo”

“En ese momento en que el país estaba tan mal, mientras que Néstor en su Provincia tenía superávit, había mucha obra pública, los docentes ganaban muy bien, y el estándar de vida era fantástico”, agregó.

En este sentido, amplió: “Para mí fue una experiencia que me abrió a la política de la mejor manera de la mano de quien luego nos salvó, y trajo un proyecto nacional y popular , y una nueva conciencia patria y de un estado presente”.

“Después seguí militando, y con más razón en estos últimos años, en donde en el 2017 junto a unas compañeras formé la Resistencia CFK, que forma parte de Kolina, de la cual soy referente en Chivilcoy”, indicó.

Asimismo, Salbitano subrayó: “En Chivilcoy Kolina acompaña el trabajo que hacen “Coty” Alonso y Fernando Poggio en el Concejo Deliberante , el cual considero que ha sido maravilloso, por estar en contacto con la gente en los barrios”.

“No hay como caminar, tocar timbre, y charlar con los diferentes sectores sociales, para saber lo que sienten y generar un proyecto, como así también para acompañarlos”, enunció.

Con relación a su asunción en lugar de Avelino Zurro, que fue designado Secretario de Asuntos Municipales de la Nación, expuso: “Al figurar octava en la lista del Frente de Todos, la verdad es que la posibilidad estaba latente, porque de ser gobierno, podía haber varios corrimientos, pero a esta altura no lo esperaba y llegó”.

“El Frente de Todos es un colectivo, en donde hemos entendido que el país estaba en una emergencia, en una situación muy difícil, y que al país lo sacamos entre todos. Por eso el nombre estuvo maravillosamente puesto porque refleja cómo debemos pensarlo. No podemos hacerlo desde el egoísmo o las mezquindades políticas, sino todos juntos, para salvar tanto al país como a la provincia, como a Chivilcoy”, dijo.

De esta forma, sentenció: “La banca que ocupo no es mía, sino que es del pueblo que represento , es decir a todos los que nos han votado, y si bien voy a estar trabajando en las comisiones en La Plata, también voy a estar visitando las 19 ciudades de la cuarta sección, y, fundamentalmente, trabajaré por Chivilcoy, junto a los concejales del Frente de Todos”.

Respecto a sus líneas de acción prioritarias en la Cámara de Diputados provincial, Salbitano reflexionó que “es urgente trabajar en materia de género, por un lado, por la cantidad de femicidios que hay, y, por el otro, por los derechos de la mujer y la inclusión , porque venimos siendo postergadas desde hace muchísimos años y estamos en desigualdad”. “Poder equiparar la igualdad de oportunidades para nosotras es una tarea pendiente”, sentenció.

Asimismo, agregó: “También Salud desde luego, porque es el área en donde me he movido toda mi vida . Yo soy psicóloga y hace 33 años que trabajo en salud pública. Este es otro tema que está en emergencia, porque no puede ser que hayan vuelto enfermedades que ya estaban erradicadas en nuestro país, y que no haya vacunas”.

A continuación, la flamante diputada provincial opinó sobre la salud pública en Chivilcoy: “No está bien , hay planes que se cayeron, y eso determinó en una mala calidad de la prestación de salud, por lo que es urgente que esto se reactive para que el paciente obtenga lo que necesita. Además, hay mucho para modificar y para trabajar en las distintas áreas”.

Con relación a la preocupante situación de falta de trabajo, enunció: “Gracias al trabajo de nuestro presidente y nuestro gobernador logramos que se apruebe la Ley de Emergencia Económica tanto en Nación como en Provincia , que eran tan necesarias, porque una de las cosas que aborda es la reactivación de las PyMES”.

“Porque si se reactiva la industria, se generan fuentes de empleo, y así el consumo, y es el consumo lo que va a poner de pie al país , a la provincia, y por lo tanto a Chivilcoy”, sentenció.

Luego, hizo un balance sobre los primeros cuatro años de la gestión del intendente Guillermo Britos, frente al Municipio de Chivilcoy: “Fue una gestión prolija, con capacidad y vocación, pero sin embargo considero que la ciudad tuvo un estancamiento. Me hubiese gustado que se pudiera haber hecho más cosas respecto a Paquetá o las viviendas sociales”.

Para finalizar, Salbitano expresó que “está muy esperanzada” que de la mano de “Coty” Alonso, a quien definió como la conductora del Peronismo chivilcoyano , se puedan concretar las viviendas sociales pendientes y el Complejo Federación: “Ella ya ha mantenido reuniones con funcionarios importantes para que esto pueda concretarse”.

“Esperamos poder recomponer los lazos sociales, y cerrar las grietas que no nos llevan a ningún lugar. Tenemos la posibilidad de estar mucho mejor, no la desaprovechemos. Confíen que nosotros desde nuestros lugares seremos fieles representantes de las personas que depositaron su voto y su confianza en este proyecto político; no los vamos a defraudar”, concluyó.

[VIDEO]