[VIDEO] Convenio con AAPRESID. Tomasini: “Estamos cansados de denunciar las fumigaciones con las que convivimos”

En una conferencia de prensa desarrollada en la sede del Partido Justicialista, los concejales del Frente de Todos respondieron a las declaraciones formuladas por el intendente Guillermo Britos este jueves por la mañana, en torno al tema del convenio firmado entre el Municipio y Aapresid; a partir del cual se despertó polémica en los últimos días, generando un fuerte cruce de dichos entre el gobierno municipal y mencionado espacio político.

Los ediles Fernando Poggio, quien es presidente del Bloque, y Carla Tomasini, quien preside el Concejo Deliberante, fueron los encargados de tomar la palabra.

En este sentido, la presidenta del HCD expresó: “Es obligación del Ejecutivo elevar al Concejo Deliberante, todos los convenios que regulen el ambiente y la sanidad vegetal, como lo indica la Ley Orgánica Municipal. No tiene que ir ningún presidente a tocarle la puerta de su despacho, para que él muestre un convenio. El intendente tiene la obligación de elevar esos convenios al Poder Legislativo para convalidarlos o no, así como es tarea del HCD regular la actividad del uso de agroquímicos”.

Asimismo, dijo: “Estamos cansados de denunciar las fumigaciones con las que convivimos”.

En cuanto a las fuertes declaraciones del jefe comunal, opinó: “A mí me deja más tranquila, porque cuando te acusan de mentirosa, pero sin ningún tipo de fundamento, es porque no tienen nada que decir, más allá de repetir que la oposición miente y no quiere escuchar”.

“La verdad que me parece de muy bajo nivel, discutir políticamente en ese sentido; y me hubiera encantado que el convenio se eleve, y que hoy discutamos políticas públicas con el secretario de Gobierno que no asistió a la reunión convenida”, agregó.

Seguidamente, indicó: “Creo que el intendente se maneja muy mal cuando pretende que el presidente del Concejo Deliberante baje a su oficina ante alguna duda, en lugar de cumplir con la ley y elevar los convenios cuando debe hacerlo”.

Por su parte, Poggio defendió a su Bloque argumentando que “durante este último tiempo, nos hemos puesto a disposición del Poder Ejecutivo, acompañamos con hechos, como la aprobación del Presupuesto 2020 y la ordenanza fiscal impositiva, fundamentales para cualquier intendente como instrumento de gobierno, apoyamos las emergencias, gestionamos y formamos parte a través de Constanza Alonso, Luciano Dellepiane y Carolina Di Nápoli, desde la hora cero, del Comité Institucional de Emergencia Sanitaria”.

“Claramente somos un espacio de oposición constructiva. No dimos un cheque en blanco y considero que no hay razón para no discutir este tipo de cosas”, subrayó.

