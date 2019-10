[VIDEO] Constanza alonso: multitudinario acto de campaña en el Club Colón con Fernández y Randazzo

Anoche, tal como estaba programado, se llevó un multitudinario acto de campaña en el Estadio del Club Colón, que contó con la presencia del candidato a presidente, Alberto Fernández y del exministro de Transporte, Florencio Randazzo.

Constanza Alonso realizó la introducción a las palabras de Fernández y Randazzo, siendo éste quien se dirigió a los presentes en primer término y a quien Alonso citó como “un hijo de esta ciudad, que tanto nos ha dado como chivilcoyano; un símbolo de la transformación de esta Perla del Oeste”.

Randazzo, en referencia a Chivilcoy expresó: “esta ciudad a mí me ha dado todo , pero también ustedes saben que cuando he tenido la responsabilidad de asumir algún lugar importante, tanto en la Nación como en la Provincia, he tratado de desempeñar esa responsabilidad sabiendo, primero, que iba a defender los únicos intereses que debemos defender los dirigentes, que son los intereses de la mayoría, pero también saben ustedes que parte de mi tiempo lo he dedicado siempre a esta querida ciudad”.

Concluyendo, Randazzo hizo un enfático llamado a votar por Alberto y por la candidata a intendente por el Frente de Todos, Constanza Alonso.

Alberto Fernández , el candidato a Presidente por el Frente mencionado, se manifestó muy contento de “estar en la Patria de tanta gente que quiero” , mencionando un diálogo de algunos minutos antes con la presidenta Cristina Kirchner en el que le comentó estar yendo a Chivilcoy, “a la tierra del Flaco”.

Con relación a la situación del País expresó “nos ha pasado un temporal, han sido terribles estos cuatro años; han aniquilado a la Argentina, económicamente, laboralmente …” .

Realizó fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri y las políticas socioeconómicas del Gobierno “mirando hacia atrás, uno lo único que encuentra es destrucción, miseria, …”.

“Mi mayor aspiración no es ser un gran Presidente; mi mayor aspiración es ser el Presidente de un gran País” , exclamó en los últimos tramos de su discurso, cerrando, pidiendo el voto por Alonso y agradeciendo la presencia de Randazzo”.

VIDEO