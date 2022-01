[Video] Constanza Alonso: “Estamos a la espera de la confirmación de una reunión con autoridades nacionales para tratar este tema”

Así lo informó la diputada nacional, tras finalizar la audiencia conciliatoria pautada para las 10 am de este lunes en la Delegación del Ministerio de Trabajo de nuestra ciudad.

Tras finalizar la audiencia conciliatoria pautada para las 10 am de este lunes en la Delegación del Ministerio de Trabajo en nuestra ciudad sobre el cierre de la empresa Concentric, la diputada nacional Constanza Alonso informó que quedarán en contacto para una nueva audiencia y adelantó que están a la espera de la confirmación de una reunión con autoridades nacionales para tratar este tema.

En primer lugar, Alonso dijo: “Se acaba de firmar el acta, están terminando de firmar todos los delegados de la fábrica. Vamos a quedar en contacto para una nueva audiencia, con aquellos que se han designado y los interlocutores de la empresa. En definitiva, fue una reunión como creíamos que iba a ser, de carácter informativo, no hubo ninguna comunicación formal, por eso necesitamos tener otra instancia de diálogo para ver si tenemos más detalles sobre la liquidación a los empleados”.

“La única novedad es que se ha designado un litigador corporativo para hacerse cargo de esta etapa.”, agregó.

Por otro lado, en cuanto a una posible reunión con autoridades gubernamentales nacionales, indicó: “Estamos esperando la confirmación de la misma, dado que la idea es ponernos en contacto con ellos lo antes posible para poner las cartas sobre la mesa y poder trabajar todos juntos para buscar una solución para los empleados”.

Respecto a la situación actual de la planta, la diputada nacional detalló: “La fábrica está ocupada pacíficamente por los trabajadores, que están preservando sus puestos de trabajo, ya que como, además, no se han informado legalmente despidos, ellos han decidido no hacer abandono por cualquier situación que se pueda generar y que la empresa pueda usar en su contra”.

Por último, al ser consultada sobre una versión off the record que circula sobre la posibilidad de que les ofrezcan a los trabajadores retiros voluntarios, expuso: “Si llega a ver un plan de retiros voluntarios, los representantes gremiales ya adelantaron que la premisa es que no acepten”.

Nota suscripta al término de la reunión

